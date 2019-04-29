Возможные фиктивные консультанты в Rīgas Satiksme: KNAB насчитал более десяти

Теперь полиция должна установить, подтвердится ли эта информация.

Говоря о деле о закупках RS, Страуме заявил, что работа по этому делу продолжается на национальном и международном уровне, в том числе над подсчетом полученных сумм взяток.

О деле информировано и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, так как оно связано с деньгами не только латвийских и рижских налогоплательщиков, но и фондов ЕС.

Как сообщалось, KNAB в связи с подозрениями о найме фиктивных консультантов в RS обратилось в Государственную полицию.

Изучив заключение аудиторской компании Ernst&Young по итогам проверки на предприятии, бюро констатировало, что содержащаяся в нем информация свидетельствует о возможном мошенничестве должностных лиц RS, так как заключенные с различными консультантами договоры, возможно, являются фиктивными.