Возможные фиктивные консультанты в Rīgas Satiksme: KNAB насчитал более десяти

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) усмотрело более десяти возможных фиктивных консультантов в муниципальном транспортном предприятии Rīgas Satiksme, следует из сказанного начальником KNAB Екабом Страуме в передаче "Rīta panorāma" на латвийском телевидении.
Теперь полиция должна установить, подтвердится ли эта информация.
Говоря о деле о закупках RS, Страуме заявил, что работа по этому делу продолжается на национальном и международном уровне, в том числе над подсчетом полученных сумм взяток.
О деле информировано и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, так как оно связано с деньгами не только латвийских и рижских налогоплательщиков, но и фондов ЕС.
Как сообщалось, KNAB в связи с подозрениями о найме фиктивных консультантов в RS обратилось в Государственную полицию.
Изучив заключение аудиторской компании Ernst&Young по итогам проверки на предприятии, бюро констатировало, что содержащаяся в нем информация свидетельствует о возможном мошенничестве должностных лиц RS, так как заключенные с различными консультантами договоры, возможно, являются фиктивными.
15 апреля бюро направило эту информацию Госполиции для проверки.