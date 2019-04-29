Пн, 29.04.2019
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В Петербурге дети несколько часов играли около брошенного врачами трупа

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Игрушка. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В России, в городе Санкт-Петербург дети около трех часов играли рядом с трупом, которого оставили врачи скорой помощи на скамейке в одном из дворов, передаёт "Вести".

Соответствующее видео появилось в социальной сети "ВКонтакте". Один из очевидцев заснял из окна квартиры, как группа подростков играют с мячом рядом с трупом.

Прохожие поначалу приняли мужчину за спящего. Приехавшие по вызову врачи констатировали смерть, затем накрыли труп простыней и уехали.

Перевезти тело в морг должна была другая бригада, но она прибыла только спустя три часа. Все это время труп мужчины лежал во дворе.

Видео: В Петербурге дети несколько часов играли около брошенного врачами трупа

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