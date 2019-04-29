В России, в городе Санкт-Петербург дети около трех часов играли рядом с трупом, которого оставили врачи скорой помощи на скамейке в одном из дворов, передаёт "Вести".
Соответствующее видео появилось в социальной сети "ВКонтакте". Один из очевидцев заснял из окна квартиры, как группа подростков играют с мячом рядом с трупом.
Прохожие поначалу приняли мужчину за спящего. Приехавшие по вызову врачи констатировали смерть, затем накрыли труп простыней и уехали.
Перевезти тело в морг должна была другая бригада, но она прибыла только спустя три часа. Все это время труп мужчины лежал во дворе.
Видео: В Петербурге дети несколько часов играли около брошенного врачами трупа