В транспорте Риги выросло число пассажиров; самый популярный маршрут - 3-й автобус

Рижское муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme в марте 2019 года перевезло 12,934 млн пассажиров - на 1,3% больше, чем в марте 2018 года, и на 10% больше, чем в феврале 2019, сообщили агентству LETA на предприятии.