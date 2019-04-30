В транспорте Риги выросло число пассажиров; самый популярный маршрут - 3-й автобус

Рижское муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme в марте 2019 года перевезло 12,934 млн пассажиров - на 1,3% больше, чем в марте 2018 года, и на 10% больше, чем в феврале 2019, сообщили агентству LETA на предприятии.
В том числе в автобусах перевезено 5,483 млн пассажиров, больше всего - в автобусах 3-го маршрута (Даугавгрива-Плявниеки) - 690 700.
Троллейбусами в марте перевезено 3,558 млн пассажиров, больше всего - троллейбусами 15-го маршрута (Кенгарагс-Латвийский университет) - 623 180.
В трамваях перевезено 2,748 млн пассажиров, в том числе больше всего - в трамваях 1-го маршрута (Иманта-Югла) - 1,227 млн.
В минибусах, экспресс-автобусах и по маршрутам ночного сообщения в феврале перевезено 1,146млн пассажиров.
Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами. Предприятие принадлежит Рижской думе.