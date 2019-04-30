Мэр Екабпилса Рагайнис смещен с должности; вместо него назначен Крапс

Депутаты упрекали мэра в неспособности коммуницировать и игнорировании их предложений.

Бывший мэр Екабпилса Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) рассказал, что после того, как восемь депутатов подали запрос об отставке Рагайниса, тот пытался удержаться в кресле, предлагая им должности на предприятиях с муниципальным капиталом. Рагайнис все претензии к нему отрицал.

После этого на должность мэра Екабпилса избран прежний заместитель председателя думы Айвар Крапс ("Честь служить нашей Латвии"), а другая заместительница мэра Лига Клявиня (Латвийская зеленая партия, ЛЗП) заявила, что уходит с должности.

Крапс был избран голосами семи депутатов после смещения прежнего мэра Райвиса Рагайниса (ЛЗП), который также был выдвинут на должность, но получил только семь голосов.