Мэр Екабпилса Рагайнис смещен с должности; вместо него назначен Крапс
Голосами семи депутатов во вторник смещен с должности мэр Екабпилса Райвис Рагайнис (Латвийская Зеленая партия), сообщили агентству LETA в Екабпилсской думе.
Депутаты упрекали мэра в неспособности коммуницировать и игнорировании их предложений.
Бывший мэр Екабпилса Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) рассказал, что после того, как восемь депутатов подали запрос об отставке Рагайниса, тот пытался удержаться в кресле, предлагая им должности на предприятиях с муниципальным капиталом. Рагайнис все претензии к нему отрицал.
После этого на должность мэра Екабпилса избран прежний заместитель председателя думы Айвар Крапс ("Честь служить нашей Латвии"), а другая заместительница мэра Лига Клявиня (Латвийская зеленая партия, ЛЗП) заявила, что уходит с должности.
Крапс был избран голосами семи депутатов после смещения прежнего мэра Райвиса Рагайниса (ЛЗП), который также был выдвинут на должность, но получил только семь голосов.
Работой мэра были недовольны представители Екабпилсской региональной партии, национального объединения "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, Латгальской партии, "KPV LV", избранный от "Согласия" Бронислав Ивановский и заместитель Рагайниса Айвар Крапс ("Честь служить нашей Латвии").