Ученые обнаружили в креветках кокаин

Ученые из Королевского колледжа Лондона и Университета Саффолка нашли в организмах пресноводных креветок, которые обитают на востоке Англии в графстве Саффолк, кокаин и другие наркотические вещества, передаёт BBC.
Наркотики были найдены во всех образцах, которые отобрали из пяти водосборных бассейнов и 15 различных мест в графстве. Ученые думают, что пестициды, кетамин и фармацевтические препараты, также обнаруженные в водных организмах, оказываются в окружающей среде после использования.
Исследователи говорят, что на самих креветок все эти вещества не оказывают почти никакого влияния. Однако это совсем не означает, что проблему можно считать несущественной.
Согласно словам профессора Ника Бери из Университета Саффолка, исследование нужно продолжить, для того, чтобы понять, распространено ли присутствие кокаина в организмах водных обитателей по всей Великобритании и в мире, или же это проблема местного масштаба.