Ученые обнаружили в креветках кокаин

Наркотики были найдены во всех образцах, которые отобрали из пяти водосборных бассейнов и 15 различных мест в графстве. Ученые думают, что пестициды, кетамин и фармацевтические препараты, также обнаруженные в водных организмах, оказываются в окружающей среде после использования.