Пт, 3.05.2019
Каждый избиратель в Латвии автоматически зарегистрирован на определенном участке, в соответствии с задекларированным местом жительства. Участок можно поменять до 7 мая. Русский TVNET

Фото: Утром в пятницу в Наукшени выпал снег

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Снег в Наукшени 3 мая

ФОТО: Facebook/Baiba Dālberga

Утром в пятницу, 3 мая, пользовательница Facebook поделилась снежными фото. Оказалось, ранним утром в Наукшени выпал снег.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу дождь и снежные облака пересекут страну как ночью, так и днем, однако общее количество осадков будет маленьким.

ФОТО: Facebook/Baiba Dālberga

Автор подписала фотографии игриво: "Доброе утро в это зимнее утро..."

Заморозки продолжатся до 9 мая. Ожидается, что уже с 9 мая станет теплее и температура воздуха может достичь отметки в +20 градусов. Увеличится вероятность дождя и грозы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ