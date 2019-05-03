Фото: Утром в пятницу в Наукшени выпал снег

Утром в пятницу, 3 мая, пользовательница Facebook поделилась снежными фото. Оказалось, ранним утром в Наукшени выпал снег.
Синоптики прогнозируют, что в пятницу дождь и снежные облака пересекут страну как ночью, так и днем, однако общее количество осадков будет маленьким.
Автор подписала фотографии игриво: "Доброе утро в это зимнее утро..."
Заморозки продолжатся до 9 мая. Ожидается, что уже с 9 мая станет теплее и температура воздуха может достичь отметки в +20 градусов. Увеличится вероятность дождя и грозы.