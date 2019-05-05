Смертельные автоаварии все еще бич Латвии

В этом году в Латвии продолжают сохраняться высокие показатели погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), свидетельствуют данные Госполиции.
С 1 января по 30 апреля в автоавариях погибли 38 человек, тогда как за тот же период прошлого года - 35 человек.
В прошлом году за первые четыре месяца года травмы в результате ДТП получили 1233 человека, в этом году - 1103.
В этом году также немного увеличилось количество аварий - в январе-апреле зарегистрировано 6366 аварий, что на 139 больше, чем в прошлом году.
Как сообщалось, в прошлом году в результате ДТП погибли 148 человек, что на 12 человек больше, чем годом ранее.
Все страны Европейского союза, в том числе Латвия, обязались до 2020 года наполовину сократить количество погибших в авариях по сравнению с 2010 годом. В тот год в результате аварий в Латвии погибли 218 человек.