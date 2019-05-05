В Латвии разрешат торговать алкоголем через интернет. Но с условиями

Министерство экономики разработало поправки к закону об обороте алкогольных напитков, которые предусматривают, что с 2020 года алкоголем можно будет торговать через интернет.
В настоящее время в Латвии запрещено продавать алкогольные напитки в интернете.
Тем не менее, как указывает министерство, в Латвии все же есть сайты, которые предлагают алкогольные напитки в обход запрета и нечестно пользуются конкурентными преимуществами.
Также Минэкономики отмечает, что в Европейском союзе разрешено покупать алкогольные напитки в интернете и жители Латвии пользуются возможностью приобрести их в других странах, в результате чего госбюджет недополучает акцизный налог и налог на добавленную стоимость.
Для решения этих проблем Минэкономики считает необходимым отменить запрет на продажу спиртных напитков через интернет физическим лицам и предусмотреть порядок доставки приобретенных алкогольных напитков.
Законопроект предусматривает торговлю алкогольными напитками через интернет-магазины или приложения с соблюдением целого ряда условий:
- для торговли алкоголем в интернете необходимо получить лицензию Службы государственных доходов;
- при покупках будет разрешено использовать только безналичные расчеты;
- торговые предприятия должны будут проверять идентичность и возраст покупателя;
- соблюдать запрет на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним;
- соблюдать запрет продавать алкоголь с 22.00 до 8.00.
Законопроект предусматривает, что приобретенные через интернет алкогольные напитки можно будет получить и по месту розничной торговли, и доставкой по адресу покупателя.
Минэкономики считает, что данные изменения значительно повысят конкурентоспособность алкогольной отрасли как на внутреннем, так и внешнем рынке.
Больше всего выиграют небольшие производители алкогольных напитков, продукция которых часто не представлена в магазинах розничной торговли.
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.