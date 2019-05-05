Вс, 5.05.2019
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В Латвии разрешат торговать алкоголем через интернет. Но с условиями

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Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Министерство экономики разработало поправки к закону об обороте алкогольных напитков, которые предусматривают, что с 2020 года алкоголем можно будет торговать через интернет.

В настоящее время в Латвии запрещено продавать алкогольные напитки в интернете.

Тем не менее, как указывает министерство, в Латвии все же есть сайты, которые предлагают алкогольные напитки в обход запрета и нечестно пользуются конкурентными преимуществами.

Также Минэкономики отмечает, что в Европейском союзе разрешено покупать алкогольные напитки в интернете и жители Латвии пользуются возможностью приобрести их в других странах, в результате чего госбюджет недополучает акцизный налог и налог на добавленную стоимость.

Для решения этих проблем Минэкономики считает необходимым отменить запрет на продажу спиртных напитков через интернет физическим лицам и предусмотреть порядок доставки приобретенных алкогольных напитков.

Законопроект предусматривает торговлю алкогольными напитками через интернет-магазины или приложения с соблюдением целого ряда условий:

  • для торговли алкоголем в интернете необходимо получить лицензию Службы государственных доходов;
  • при покупках будет разрешено использовать только безналичные расчеты;
  • торговые предприятия должны будут проверять идентичность и возраст покупателя;
  • соблюдать запрет на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним;
  • соблюдать запрет продавать алкоголь с 22.00 до 8.00.

Законопроект предусматривает, что приобретенные через интернет алкогольные напитки можно будет получить и по месту розничной торговли, и доставкой по адресу покупателя.

Минэкономики считает, что данные изменения значительно повысят конкурентоспособность алкогольной отрасли как на внутреннем, так и внешнем рынке.

Больше всего выиграют небольшие производители алкогольных напитков, продукция которых часто не представлена в магазинах розничной торговли.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

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