Четыре многомиллионных проекта! Известен строитель, который возродит Кемери

Как выяснила программа Русского вещания LTV7 "Личное дело", все четыре проекта достались BMV - это объединение компаний, туда вошли такие фирмы, как Re&Re, Latvijas ceļu būve, Katleri, Gartens.

По документам, Re&Re будет отвечать за строительство системы мелиорации и восстановление мостов. Сейчас идет процесс заключения договора с BMV.

Первый проект: строительство автостоянки и подъездной дороги. Стоит полтора миллиона евро, почти всю сумму дает Европа. Дальше отреставрируют водонапорную башню.

Там появится музей - об истории Кемери и людях, которые здесь жили. На третьем и пятом этажах - смотровые площадки.

На реставрацию уйдет семьсот тысяч, Европа дает половину.

В разы дороже обойдется восстановить Кемерский парк: былую красоту вернут острову Любви, очистят канал и пруд для прогулок на лодочках. Восстановят исторический причал. Отреставрируют ротонду, здесь можно будет устраивать свадьбы.

Дорожкам вернут исторический вид, никакого асфальта и бетонных плит — только насыпное покрытие. Три мостика перестроят заново, потому что строительные конструкции больше не отвечают требованиям.

И еще восстановят три транспортных моста. Во всем парке появится освещение. Фонари и скамейки будут стилизованы под начало 20 века — время расцвета санатория Кемери. Все вместе будет стоить почти 9 миллионов, не полных 6 миллионов из Еврофондов.

Четвертый проект — самый масштабный. Построят многофункциональный центр за 23 миллиона евро: из них 7 миллионов дает Европа, почти полтора миллиона — дотация из госбюджета, 8 с лишним миллионов вложит Юрмальская дума и еще 6 миллионов инвестируют предприниматели.

По планам строительство: стоянки и подъездных дорог должно было начаться уже в апреле. Но затянулся другой конкурс. Еще не выбран Стройнадзор, который будет контролировать строительство. Но затягивать долго нельзя.

Как говорит представитель управления развития Юрмальской думы Даце Дузеле, они не могут опаздывать, у каждого проекта свой срок выполнения работ, например, на реконструкцию водонапорной башни - 10 месяцев, на восстановление парка — 18. Где соглашения уже заключены, там срок начинают считать от даты заключения.

Идут ремонтные работы и в самом санатории Кемери. Он в частных руках. Если санаторий откроют, это даст 350 рабочих мест. Но пока Европе и Юрмальской думе достаточно того, что владелец просто вкладывает деньги в проект. Только при этом условии будут выделены деньги из Еврофондов.