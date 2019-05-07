Rīgas satiksme не планирует возвращать деньги за проект трамвая Сканстес

Если CFLA хочет вернуть потраченные во время проекта деньги, ему придется обратиться в суд согласно установленному в Законе о гражданских процессах порядке, сообщил агентству LETA представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.

Предприятие выразило сожаление, что CFLA "подчинилось давлению и участвует в фактической ликвидации одного из крупнейших проектов кохезионного фонда "Трамвайная линия Сканстес".

По мнению предприятия, нет ни одного факта, что "хотя бы в одной из связанных с проектом закупок усматриваются признаки коррупции".

"В распоряжении Rīgas satiksme нет информации, что против компании или ее партнеров по сотрудничеству в Латвии или за рубежом был бы начат хотя бы один процесс, связанный с коррупцией в связи с закупками трамвая Сканстес. Более того - Rīgas satiksme прервало все закупки и призывает экспертов оценить техническую спецификацию, чтобы еще больше снизить возможность подобных обстоятельств", - указал Закис.

Rīgas satiksme отрицает и обвинения в возможных рисках, связанных с возможной задержкой сроков выполнения работ, финансовыми возможностями предприятия или качеством продукции.

"И сейчас продолжаются упомянутые работы по проектированию трамвайной линии, которая является важной составной частью общественного транспорта Риги. В свою очередь начало строительных работ возможно лишь после разработки проекта. Строительный проект разбит на несколько очередей, поэтому и начать работы возможно в назначенный срок", - сообщил Закис.

Принимая во внимание вышеупомянутое, Rīgas satiksme считает, что разрыв CFLA договора необоснован и не соответствует фактическим обстоятельствам.

"Таким образом, если CFLA хочет вернуть использованные во время проекта средства, ему нужно будет обратиться в суд согласно установленному законом порядку", - указали на предприятии.

Как уже писал Русский TVNET, Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) постановило расторгнуть договор с предприятием Rīgas satiksme (RS) о софинансируемом из фондов ЕС проекте трамвая в район Сканстес.

Ранее в рамках проекта CFLA уже выплатило RS 451 тыс. евро, и эти средства RS должно вернуть до 3 августа 2019 года.

CFLA проанализировало информацию, предоставленную RS, план действий о рисках внедрения проекта, заключения аудиторской фирмы Ernst&Young Baltic, а также другую доступную информацию о деятельности RS и на этом основании приняло решение в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Как рассказал директор CFLA Марцис Бренцис, решение связано с недопустимо высокими рисками, которые фактически исключают возможность реализовать проект в соответствии с планом и декларировать расходы по проекту Еврокомиссии.

По словам Бренциса, сейчас уже нет возможности реализовать проект в срок, кроме того, RS по-прежнему борется с проблемами в организации труда и управлении проектом, сохраняются подозрения в возможном мошенничестве при закупках.

"Напомню, что по отношению к мошенничеству и коррупции в проектах фондов ЕС "нулевая толерантность".

Вся совокупность обстоятельств в данный момент ясно указывает, что в рамках фондов ЕС проект не может быть реализован", - сказал Бренцис.