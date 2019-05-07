В США полиция раскрыла убийство студентки, совершенное 47 лет назад

Полиция американского штата Индиана сообщила, что ей удалось раскрыть дело об убийстве 19-летней студентки, совершенное в 1972 году, сообщает NBC News.
Убийца студентки был раскрыт, благодаря сравнению ДНК и генеалогических данных.
Как рассказала начальник полиции город Терахаут Шон Кин, убийство Памелы Милем почти 47 лет назад совершил Джеффри Лин Хенд.
Он был убит в перестрелке с полицией в 1978 году. Перестрелка началась вскоре после того, как Хенд пытался похитить человека.
В последний раз Памелу Милем видели 17 сентября 1972 года, когда она ушли из университетского общежития штата Индиана в Терахауте.
Ее останки были обнаружены на следующей день в багажнике ее автомобиля.
Кин начал работать над этим делом в 2008 году и сотрудничает с предприятием Parabon NanoLabs, которое для нужд полиции анализирует ДНК и генеалогические данные.
Сравнив ДНК с места преступления с ДНК потомков Хенда, полиция получила подтверждение, что найденное на месте убийства студентки ДНК на 99,9% совпадает с ДНК Хенда