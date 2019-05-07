По расходам на агитацию перед выборами в Европарламент лидирует "Согласие"

Партии в целом декларировали расходы на предвыборную агитацию перед выборами в Европарламент в размере 514 210 евро, и большую часть этих средств израсходовали три партии - "Согласие", "Для развития/За!" и Русский союз Латвии (РСЛ), свидетельствует информация Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).
"Согласие" декларировало договорные обязательства на 164 835 евро, в том числе 61% суммы потрачено на рекламу по телевидению. "Для развития/За!" декларировало 103 821 евро и в основном размещало рекламу в прессе и на радио. РСЛ декларировал 85 738 евро и рекламировался в основном на радио.
Расходы национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ на агитацию перед выборами в Европарламент составили 40 543 евро, "Нового Единства" - 35 914 евро, партии "Прогрессивные" - 19 811 евро, Новой консервативной партии - 11 017 евро, KPV LV - 1374 евро.