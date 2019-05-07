По расходам на агитацию перед выборами в Европарламент лидирует "Согласие"

"Согласие" декларировало договорные обязательства на 164 835 евро, в том числе 61% суммы потрачено на рекламу по телевидению. "Для развития/За!" декларировало 103 821 евро и в основном размещало рекламу в прессе и на радио. РСЛ декларировал 85 738 евро и рекламировался в основном на радио.