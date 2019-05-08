Ср, 8.05.2019
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Вероятно, самая странная экспозиция в мире. В Праге открыли выставку экскрементов

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В зоопарке Праги открыли выставку экскрементов животных и сделали ее постоянной, со ссылкой на местный телеканал ТСН пишет Корреспондент.net.

Отмечается, что на выставке представлены экскременты как современных животных - слонов, верблюдов, вомбатов, львов, черепах и горилл, так и окаменелые фекалий тех, которые давно вымерли.

"В зверинце не только сделали выставку, но и выдали специальную тематическую энциклопедию", – говорится в материале.

Отмечается, что пражский зоопарк уже много лет зарабатывает на экскрементах. Фекалии слонов охотно покупают местные садовники.

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