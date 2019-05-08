Вероятно, самая странная экспозиция в мире. В Праге открыли выставку экскрементов

В зоопарке Праги открыли выставку экскрементов животных и сделали ее постоянной, со ссылкой на местный телеканал ТСН пишет Корреспондент.net.
Отмечается, что на выставке представлены экскременты как современных животных - слонов, верблюдов, вомбатов, львов, черепах и горилл, так и окаменелые фекалий тех, которые давно вымерли.
"В зверинце не только сделали выставку, но и выдали специальную тематическую энциклопедию", – говорится в материале.
Отмечается, что пражский зоопарк уже много лет зарабатывает на экскрементах. Фекалии слонов охотно покупают местные садовники.