Горячие вакансии! До конца года Lidl Latvija планирует утроить свой штат

Однако, принимая во внимание, что скоро будут опубликованы новые вакансии, это число до конца 2019 года увеличится в три раза, подчеркнул он.

Ближайшая цель - заполнить более 130 вакансий на позициях заместителей руководителей магазинов, отметил Лопета.

В компании подчеркивают, что сотрудникам в Латвии предлагается честная оплата, различные дополнительные бонусы, а также широкие возможности для роста и обучения.

Отмечается, что Lidl не обучает сотрудников по инструкциям и презентациям, а, следуя проверенным методам, отправляет новых сотрудников всех уровней на обучение за границу.

Это совершенно практические навыки, после которых сотрудник полностью готов к выполнению своих обязанностей, считают в компании.

В зависимости от уровня должности, обучение длится от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет. Например, будущие руководители Lidl обучаются более года.

На данный момент Lidl Latvija обучает сотрудников в Литве, Болгарии, Германии, Польше и Словакии.

В ближайшие недели и месяцы Lidl предложит в Латвии новые вакансии, чтобы до конца 2019 года реализовать запланированное дополнение команды.