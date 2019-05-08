Ср, 8.05.2019
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Горячие вакансии! До конца года Lidl Latvija планирует утроить свой штат

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Иллюстративное фото

ФОТО: BNS foto/LETA

В апреле компания Lidl Latvija достигла значимого уровня - количество сотрудников перевалило за сотню, рассказал TVNET руководитель департамента корпоративных отношений и коммуникации компании Валдс Лопета. 

Однако, принимая во внимание, что скоро будут опубликованы новые вакансии, это число до конца 2019 года увеличится в три раза, подчеркнул он. 

Ближайшая цель - заполнить более 130 вакансий на позициях заместителей руководителей магазинов, отметил Лопета. 

В компании подчеркивают, что сотрудникам в Латвии предлагается честная оплата, различные дополнительные бонусы, а также широкие возможности для роста и обучения. 

Отмечается, что Lidl не обучает сотрудников по инструкциям и презентациям, а, следуя проверенным методам, отправляет новых сотрудников всех уровней на обучение за границу.

Это совершенно практические навыки, после которых сотрудник полностью готов к выполнению своих обязанностей, считают в компании. 

В зависимости от уровня должности, обучение длится от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет. Например, будущие руководители Lidl обучаются более года. 

На данный момент Lidl Latvija обучает сотрудников в Литве, Болгарии, Германии, Польше и Словакии. 

В ближайшие недели и месяцы Lidl предложит в Латвии новые вакансии, чтобы до конца 2019 года реализовать запланированное дополнение команды. 

Как сообщалось, Lidl Latvija в октябре 2018 года начал строительство логистического центра и сейчас концентрируется на развитие проекта по всей стране. 

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