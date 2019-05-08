Суд вынес приговор: За убийство на остановке в Даугавпилсе - 15 лет тюрьмы

Суд Даугавпилса за убийство мужчины ножом на автобусной остановке в Даугвпилсе и незаконный оборот наркотических веществ в больших объемах приговорил обвиняемого Владислава Степанова к 15 годам тюрьмы, сообщает агентство LETA.
Степанов признан виновным в намеренном убийстве и угрозах совершить убийство и нанести тяжкие телесные повреждения. Частично сложив оба наказания, его приговорили к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.
Однако, принимая во внимания, что по другому делу ему было выдвинуто обвинение в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, продаже и пересылке наркотических и психотропных веществ в больших объемах, окончательным приговором стало лишение свободы на 15 лет с пробационным надзором на три года, а также лишение водительских прав на четыре года и шесть месяцев.
С него также взыскана компенсация в размере 2150 евро.
3 января 2018 года в Даугавпилсе на ул. Циетокшня на остановке общественного транспорта был зарезан мужчина 1984 года рождения.
Согласно информации полиции, между двумя, возможно, ранее знакомыми мужчинами произошел конфликт, в результате которого один ударил другого ножом. Причины конфликта не называются, не исключено, что преступление было совершено по личным мотивам.
Степанов был задержан вечером 4 января в Огре.