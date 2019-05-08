Суд вынес приговор: За убийство на остановке в Даугавпилсе - 15 лет тюрьмы

Степанов признан виновным в намеренном убийстве и угрозах совершить убийство и нанести тяжкие телесные повреждения. Частично сложив оба наказания, его приговорили к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.

Однако, принимая во внимания, что по другому делу ему было выдвинуто обвинение в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, продаже и пересылке наркотических и психотропных веществ в больших объемах, окончательным приговором стало лишение свободы на 15 лет с пробационным надзором на три года, а также лишение водительских прав на четыре года и шесть месяцев.