В Кенгарагсе после погони был задержан гость из Узбекистана
Несколько дней назад сотрудникам муниципальной полиции пришлось устроить погоню В Кенгарагсе за водителем, который сильно превысил скорость.
Водитель автомобиля на большой скорости, под 100 км в час "летел" по улице Саласпилс.
После задержания мужчина пояснил, что у его машины технические проблемы, потому он не мог остановиться. Владелец авто также проехал на красный свет, однако по его словам красный на самом деле был зеленым.
Нарушитель был передан сотрудникам Государственной полиции для дальнейшего расследования.
Как все происходило смотрите в сюжете передачи Degpunktā.