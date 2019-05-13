"Она была так близко": жительница Эстонии встретилась с рысью
На выходных Лийс Лайне в эстонском уезде Тартумаа встретилась с рысью. "Неверотяно, что она была так близко и не уходила, из машины я не решилась выйти", - рассказала Rus.Postimees Лайне о внезапной встрече.
"Ехала со стороны Сибулатеэ, когда на границе волостей Кикивере и Тарту сделала небольшой крюк и увидела ее", - рассказывает Лийс о своей встрече с рысью, которая уверенным шагом шла в почти в 20 метрах от автомобиля.
"Сначала просто сфотографировала ее, но увидела, что она не уходит. Сделала еще и видео".
По словам Лийс, многие посчитали, что речь идет о сбежавшей еще в 2012 году из лесного зоопарка Элиствере рыси. Директор парка Сирье Сауль исключила такую возможность. "Мы тогда смогли вернуть всех сбежавших животных. Также слышу в последнее время все чаще, что вероятность увидеть рысь увеличилась", - сказала она.