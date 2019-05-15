Мне, пожалуйста, зарплату "наликом"! Почему латвийцы не хотят получать деньги на счёт в банке

Привычный для всех нас способ выплаты зарплаты - безналичный расчёт, когда определённая сумма зачисляется на наш банковский счёт (конечно, если вам не платят зарплату "в конверте"). Именно поэтому нам кажется, что времена, когда работники стояли в очереди к окошку бухгалтерии, уже давно канули в лету. Ничего подобного! Точное количество людей, которые получают зарплату "на руки", не известно, однако то, что десятки (в может и сотни) тысяч евро выплачиваются в обход банков - абсолютно точно. Рассказываем, почему и как такое возможно.

Причины, по которым люди выбирают получать зарплату на руки, разные. И нет, большинство из них не верят в "заговор банкиров"; не являются пенсионерами, которым нравится шуршание банкнот; и не представляют из себя "мутных типов", которые становятся нервозными от одного лишь факта, что "всевидящее око" контролирует их растраты - покупку порнографических материалов в интернете, посещение казино и ресторанов.

Среди получателей зарплаты наличными деньгами есть те, у кого есть более серьезные причины хотеть, чтобы информация об их транзакциях не появлялась в выписках по счёту.

Есть те, кто заинтересован в том, чтобы налоговая администрация не могла проконтролировать их финансы. Например, если зарплата человека велика, а стоимость его покупок - ещё больше, и при этом он вовлечен в судебный процесс.

Служба государственных доходов объясняет, что отследить наличные расчёты достаточно сложно, и это создаёт благоприятные условия для различных проявлений теневой экономики. И не только. В современном мире наличные деньги связаны с риском финансирования терроризма.

Порталу TVNET известно, что год назад зарплату наличными деньгами регулярно получал и некий руководитель одного из самоуправлений под Ригой.

Закон о труде это допускает, предусматривая, что заработная плата должна исчисляться и выплачиваться наличными. О безналичном расчёте работник договаривается с работодателем.

Зарплата наличными законна, но бросает тень сомнений на получателя, который занимает высокое положение в обществе.

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"Конверт! Или уйду к конкуренту!"

Эксперт по трудовому праву Конфедерации работодателей Латвии Янис Пумпиньш признает, что 70-я статья закона о труде устарела и её нужно "перевернуть", постановив, что заработная плата должна выплачиваться безналичными средствам, а о выплате "наличкой" работник должен договариваться с работодателем отдельно.

Однако этому шагу препятствуют "дыры" в инфраструктуре банков в регионах.

По информации Конфедерации работодателей Латвии, зарплату наличными чаще всего получают латвийцы из регионов, которые живут или работают в местах, находящихся на расстоянии около 50 километров до ближайших банкоматов.

"Потенциально проблематичный сегмент - рабочие места в частном секторе, которые находятся не в Риге. Их общее количество - более 281 тысячи", - рассказывает Пумпиньш, поясняя, что в отдалённых местах необходимо улучшить доступность финансовых услуг.

Банкоматов, не говоря уже о филиалах банка, нет не только в отдаленных приграничных регионах, но и, например, в Лигатне.

Несмотря на то, что в региональных автобусах постепенно вводят возможность оплатить поездку банковской картой, переход на электронные платежи происходит медленно, признает президент ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Крупные игроки - Cata и Nordeka оборудовали свои автобусы терминалами, с помощью которых за поездку можно рассчитаться бесконтактной платёжной картой. Однако в автобусах, которые курсируют по просёлочным дорогам, всё ещё надо отсчитывать копейки.

Хоть коммерческие банки всюду и рассказывают о развитии безналичных сделок, быстрых и удобных платежах, история успеха и прогресса относится только к большим городам. Части жителей Латвии банковские услуги не доступны.

"Однозначно! Любая наличная выплата рождает риск теневой экономики", - продолжает юрист Конфедерации работодателей Латвии.

Работодатели жалуются, что работники не просят, а настаивают на том, чтобы зарплата выплачивалась в конверте, и доходы нигде официально не отображались.

Конечно, работодатель может отказаться от выплат наличными, но в этом случае появляется риск потерять работника, который говорит: "Не хочешь, не плати, пойду к конкуренту, с которым можно "нормально договориться"".

Такую тенденцию можно наблюдать как в сфере гостеприимства и строительства, так и в других сферах. Пумпиньш подчёркивает - эти условия рождают нечестную конкуренцию. Если зарплату наличными просит хороший, опытный сотрудник, то работодатель становится заложником - ему необходимо либо уступить, либо расстаться со специалистом.

Причина: вычеты судебных приставов из зарплаты в связи с взысканием задолженности.

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Латвийская ассоциация заемщиков объясняет желание некоторых перейти в "серую зону" драматичной финансовой ситуацией: если в 2007 году в распоряжении присяжных приставов было 81 843 дел на 205,5 миллионов евро, то за шесть месяцев 2018 года было 431 502 дел на сумму 5 миллиардов 579 миллионов 800 000 евро.

Покупают дом с деньгами в портфеле

Уследить за сделками с наличными очень сложно, таким образом, это обеспечивает благоприятные условия как для существования зарплат в конвертах, так и для сокрытия реальных доходов компаний и других форм теневой экономики, - комментирует представитель Министерства финансов Ингуна Рунча.

Использование "налички" усложняет возможность контролировать корректность уплаты налогов потому, что не существует эффективного инструмента, с помощью которого можно доказать факт сделки с использованием наличного расчёта.

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Использование наличных также создаёт благоприятную почву для легализации средств, нажитых преступным путём.

3 апреля 2019 года Сейм поддержал запрет использования наличных денег для сделок с недвижимостью.

До этого при покупке, например, квартиры, можно было рассчитаться "деньгами из портфеля", но эта сумма не должна была превышать 7200 евро. Принимая во внимание, что упомянутый запрет вступил в силу 1 мая 2019 года, законом также предусмотрен переходный период - только в определенных случаях, и только до 1 января 2020 года.

Возможность совершать сделки наличными деньгами до сих пор была "золотой жилой" для тех, кто искал способ, как легализовать средства, полученные преступным путем, или высокую зарплату, полученную "в конверте", с которой не платились налоги.