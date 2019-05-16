Чт, 16.05.2019
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Рейрс: политика сплочения ЕС должна решить демографические проблемы

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Янис Рейрс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Политика сплочения ЕС должна решить демографические проблемы, подчеркнул во время встречи с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером министр финансов Янис Рейрс.

Как сообщили агентству LETA в Минфине, в четверг Рейрс встретился с Эттингером, чтобы защитить позицию Латвии по размеру  и условиям финансирования структурных фондов и Фонда сплочения ЕС или политики сплочения на период планирования 2021-2027 гг.

Рейрс отметил, что Латвия сталкивается с серьезными демографическими проблемами, и это надо учитывать при составлении следующего многолетнего бюджета ЕС.

Стороны договорились о следующей встрече перед предстоящим в июне заседанием Евросовета.

Еврокомиссия опубликовала доклад о предложениях по размеру и условиям финансирования фондов ЕС, а также мнение о сферах, в которых Латвии в период планирования 2021-2027 гг. предстоит сделать инвестиции. После 2020 года для Латвии планируется финансирование из фондов ЕС в размере 4,2 млрд евро - примерно на 13% меньше, чем в нынешний период планирования.

При этом в политике сплочения планируется снизить ставки софинансирования ЕС, установив их не выше 70%.

Латвия призывает Еврокомиссию не сокращать ей общее финансирование из фондов ЕС и сохранить ставки софинансирования в том же размере, что в период планирования 2014-2020 гг.

Еврокомиссия до июня ожидает "дорожную карту" Латвии с изложением главных точек отсчета для разработки нормативного регулирования планирования фондов ЕС в период планирования 2021-2027 гг. Минфин начал подготовку временного графика документов планирования, который планируется согласовать на уровне правительства с целью обеспечить равномерный переход между периодами планирования.

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