Рейрс: политика сплочения ЕС должна решить демографические проблемы

Как сообщили агентству LETA в Минфине, в четверг Рейрс встретился с Эттингером, чтобы защитить позицию Латвии по размеру и условиям финансирования структурных фондов и Фонда сплочения ЕС или политики сплочения на период планирования 2021-2027 гг.

Рейрс отметил, что Латвия сталкивается с серьезными демографическими проблемами, и это надо учитывать при составлении следующего многолетнего бюджета ЕС.

Стороны договорились о следующей встрече перед предстоящим в июне заседанием Евросовета.

Еврокомиссия опубликовала доклад о предложениях по размеру и условиям финансирования фондов ЕС, а также мнение о сферах, в которых Латвии в период планирования 2021-2027 гг. предстоит сделать инвестиции. После 2020 года для Латвии планируется финансирование из фондов ЕС в размере 4,2 млрд евро - примерно на 13% меньше, чем в нынешний период планирования.

При этом в политике сплочения планируется снизить ставки софинансирования ЕС, установив их не выше 70%.

Латвия призывает Еврокомиссию не сокращать ей общее финансирование из фондов ЕС и сохранить ставки софинансирования в том же размере, что в период планирования 2014-2020 гг.