Чт, 16.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Напавший на машины у здания Кабмина мужчина признан невменяемым

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Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija/FLICKR

Экспертиза признала невменяемым мужчину, который в марте у здания правительства повредил молотком автомобили и сопротивлялся полицейским, сообщает агентство LETA.

В марте этого года в Риге на бульв. Бривибас 36 некий мужчина, громко ругаясь, с молотком подошел к припаркованным у здания Кабинета министров автомобилям и несколько раз ударил по лобовым стеклам.

Когда сотрудник полиции попытался остановить его, мужчина выпустил ему в глаза перечный газ.

В момент задержания у мужчины были найдены и три ножа.

Следствие выяснило, что мужчина совершил хулиганские действия, находясь в невменяемом состоянии. В связи с этим прокурор принял решение передать уголовное дело суду Видземского предместья Риги для установки меры пресечения медицинского характера.

Они предусматривают амбулаторное лечение в медучреждении, лечение в психологической больнице общего типа и лечение в специализированной психиатрической больнице с охраной. 

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