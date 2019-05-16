Напавший на машины у здания Кабмина мужчина признан невменяемым

В марте этого года в Риге на бульв. Бривибас 36 некий мужчина, громко ругаясь, с молотком подошел к припаркованным у здания Кабинета министров автомобилям и несколько раз ударил по лобовым стеклам.

Когда сотрудник полиции попытался остановить его, мужчина выпустил ему в глаза перечный газ.

В момент задержания у мужчины были найдены и три ножа.

Следствие выяснило, что мужчина совершил хулиганские действия, находясь в невменяемом состоянии. В связи с этим прокурор принял решение передать уголовное дело суду Видземского предместья Риги для установки меры пресечения медицинского характера.