Пт, 17.05.2019
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Слоненка довели до смерти на забаву туристам

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Слоненок

ФОТО: EPA/AFI

На Пхукете, в Таиланде, в зоопарке от истощения скончался слоненок, передает портал The Phuket News.

На худощавого слоненка по кличке Дамбо обратила внимание общественная организация Moving Animals. Благодаря усилиям активистов животное удалось освободить от участия в развлекательных шоу для туристов в местном зоопарке, в момент, когда его состояние резко ухудшилось. Малыша доставили в ветеринарный центр, где он скончался 20 апреля. О случившемся стало известно только сейчас.

Причиной смерти Дамбо врачи назвали инфекцию, поразившую желудочно-кишечный тракт животного, которая сопровождалась постоянной диареей. Из-за этого слоненок не мог получать необходимые ему питательные вещества, что и стало причиной его истощения.

Один из ветеринаров рассказал, что его ноги настолько исхудали, что кость не выдержала веса слона и просто сломалась, несмотря на то, что он пытался устоять на земле.

Представители зоопарка сделали заявление, что делали все возможное для того, чтобы спасти животное. Согласно их словам, в зоопарк приезжали специалисты и назначали необходимое лечение, которое так помогло слоненку. Они подчеркнули, что любили слоненка и огорчены его смертью.

По факту гибели животного назначена проверка. На данный момент пхукетский зоопарк не ограничен в покупке новых слонов и проведении различных развлекательных шоу с их участием для посетителей.

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