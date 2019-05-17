Слоненка довели до смерти на забаву туристам

На Пхукете, в Таиланде, в зоопарке от истощения скончался слоненок, передает портал The Phuket News.
На худощавого слоненка по кличке Дамбо обратила внимание общественная организация Moving Animals. Благодаря усилиям активистов животное удалось освободить от участия в развлекательных шоу для туристов в местном зоопарке, в момент, когда его состояние резко ухудшилось. Малыша доставили в ветеринарный центр, где он скончался 20 апреля. О случившемся стало известно только сейчас.
Причиной смерти Дамбо врачи назвали инфекцию, поразившую желудочно-кишечный тракт животного, которая сопровождалась постоянной диареей. Из-за этого слоненок не мог получать необходимые ему питательные вещества, что и стало причиной его истощения.
Один из ветеринаров рассказал, что его ноги настолько исхудали, что кость не выдержала веса слона и просто сломалась, несмотря на то, что он пытался устоять на земле.
Представители зоопарка сделали заявление, что делали все возможное для того, чтобы спасти животное. Согласно их словам, в зоопарк приезжали специалисты и назначали необходимое лечение, которое так помогло слоненку. Они подчеркнули, что любили слоненка и огорчены его смертью.
По факту гибели животного назначена проверка. На данный момент пхукетский зоопарк не ограничен в покупке новых слонов и проведении различных развлекательных шоу с их участием для посетителей.