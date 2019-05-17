Мать избитого в Британии мальчика: расизм не при чем

Ранее газета Liverpool Echo писала, что 12-летнему мальчику во время обеденного перерыва нанесли несколько ударов по голове, после чего Эдуард упал, но побои продолжились. Согласно словам Эдуарда, которые привело издание, другие ребята, которые собрались посмотреть на драку, выкрикивали: "Убирайся в Россию".

"Автор не получил моего разрешения на публикацию. Мы поговорили с ним, он дал какие-то советы, куда обратиться, но это не значит, что можно было публиковать. Он добавил отсебятины, я с ним вчера ругалась из-за этого. Да, Эдуарда побили, да, он был в больнице. Не первый раз в школе проблемы: были когда-то проблемы по поводу расизма, все эти "уезжай обратно в свою Россию", а потом, когда там узнали, что он латыш, стали "отправлять" его в Латвию. Но в этой конкретной ситуации этого не было, они просто подрались на совершенно другую тему. Так получилось, что тот мальчик свои силы не рассчитал и получилось так", - рассказала мама мальчика в беседе с РИА "Новости".

На момент выхода статьи РИА "Новости" пока не располагает комментарием от газеты Liverpool Echo.

Мать мальчика также рассказала, что после происшествия подала заявление в полицию. Сотрудники полиции предложили ей два варианта: возбудить уголовное дело и обращаться в суд, либо оставить вопрос на усмотрение школы и социальных служб. Женщиной был выбран второй путь.

Согласно ее сведениям, ребенок, побивший ее сына, был исключен из школы.

Мать мальчика отметила, что была расстроена тем, как в СМИ подали происшествие с ее сыном.