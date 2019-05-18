"Он ехал на скорости 100 км/ч": под Ригой легковушка протаранила трактор

Странное совпадение, но инцидент произошел на расстоянии в несколько сотен метров от пункта переработки металлолома, куда, возможно, и был увезен поврежденный легковой автомобиль, отмечают журналисты.

О мотивах и возможных причинах аварии Degpunktā рассказал водитель трактора.

"Я ехал, у меня здесь объект. Остановился, чтобы уточнить адрес. Надо было повернуть, я включил поворотник и начал движение.

Эта машина была там, где-то в далеке. Вон, где начался путь торможения. Я даже не успел выехать, два метра вперед и потом двинулся. Он въехал в угол, там такая скорость была... быстрее 100 километров в час.

Если бы он ехал на скорости 50 километров в час, спокойно бы остановился. Водителя авто увезли медики "скорой" помощи. У него губа была разбита. Но он сказал, что ничего страшного с ним не произошло", - отметил участник ДТП.