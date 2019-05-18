"Он ехал на скорости 100 км/ч": под Ригой легковушка протаранила трактор

В пятницу, 17 мая, у границы Риги легковой автомобиль протаранил ехавший перед ним трактор, в результате чего транспортное средство больше нельзя использовать, сообщает программа Degpunktā.
Странное совпадение, но инцидент произошел на расстоянии в несколько сотен метров от пункта переработки металлолома, куда, возможно, и был увезен поврежденный легковой автомобиль, отмечают журналисты.
О мотивах и возможных причинах аварии Degpunktā рассказал водитель трактора.
"Я ехал, у меня здесь объект. Остановился, чтобы уточнить адрес. Надо было повернуть, я включил поворотник и начал движение.
Эта машина была там, где-то в далеке. Вон, где начался путь торможения. Я даже не успел выехать, два метра вперед и потом двинулся. Он въехал в угол, там такая скорость была... быстрее 100 километров в час.
Если бы он ехал на скорости 50 километров в час, спокойно бы остановился. Водителя авто увезли медики "скорой" помощи. У него губа была разбита. Но он сказал, что ничего страшного с ним не произошло", - отметил участник ДТП.
Как отмечает передача, легковой автомобиль ехал по направлению в Сауриеши. Вместе с водителем в салоне находился пассажир, однако он отказался от госпитализации после осмотра медиков. Когда стражи порядка закончат все процессуальные действия и получат заключение экспертиз, станет известно, кто же был виновником аварии.