Зеленский призвал США и ЕС усилить санкции против России

"США для Украины являются сильным и очень серьезным партнером, во-первых, в попытках преодолеть агрессию России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь.

Хочу призвать, чтобы США продолжили усиление санкций против России", - заявил Зеленский.

Видео: Инаугурация Зеленского

Он поблагодарил Вашингтон за поддержку и указал, что реформирование Украины будет происходить параллельно с прекращением огня на Донбассе.

В разговорах с Зеленским участвовали министр энергетики США Рик Перри, особый представитель США по вопросам Украины Курт Уолкер и сенатор Рон Джонсон.

Зеленский также встретился с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошом Шефчовичем.

В ходе переговоров Зеленский сказал, что и в дальнейшем надеется на поддержку в ЕС в вопросе переговоров с Россией о газе, а также отметил, как важно усиление санкций против России.

"Это для Украины и людей, которых мы потеряли на Донбассе, чрезвычайно важно", - сказал президент.

Страна "готова к поворотам, честными шагами идти в ЕС", - добавил он.

Зеленский также встретился с президентами стран Балтии, Венгрии и Грузии.