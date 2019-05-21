Вт, 21.05.2019
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Зеленский призвал США и ЕС усилить санкции против России

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Владимир Зеленский

ФОТО: Foto:AFP/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник во время встречи с представителями США и Евросоюза предложил усилить санкции против России, говорится в сообщении к СМИ, размещенном на официальном сайте президента.

"США для Украины являются сильным и очень серьезным партнером, во-первых, в попытках преодолеть агрессию России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь.

Хочу призвать, чтобы США продолжили усиление санкций против России", - заявил Зеленский.

Видео: Инаугурация Зеленского

Он поблагодарил Вашингтон за поддержку и указал, что реформирование Украины будет происходить параллельно с прекращением огня на Донбассе.

В разговорах с Зеленским участвовали министр энергетики США Рик Перри, особый представитель США по вопросам Украины Курт Уолкер и сенатор Рон Джонсон.

Зеленский также встретился с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошом Шефчовичем.

В ходе переговоров Зеленский сказал, что и в дальнейшем надеется на поддержку в ЕС в вопросе переговоров с Россией о газе, а также отметил, как важно усиление санкций против России.

"Это для Украины и людей, которых мы потеряли на Донбассе, чрезвычайно важно", - сказал президент.

Страна "готова к поворотам, честными шагами идти в ЕС", - добавил он.

Зеленский также встретился с президентами стран Балтии, Венгрии и Грузии.

Галерея: инаугурация Зеленского

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