Зеленский призвал США и ЕС усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник во время встречи с представителями США и Евросоюза предложил усилить санкции против России, говорится в сообщении к СМИ, размещенном на официальном сайте президента.
"США для Украины являются сильным и очень серьезным партнером, во-первых, в попытках преодолеть агрессию России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь.
Хочу призвать, чтобы США продолжили усиление санкций против России", - заявил Зеленский.
Видео: Инаугурация Зеленского
Он поблагодарил Вашингтон за поддержку и указал, что реформирование Украины будет происходить параллельно с прекращением огня на Донбассе.
В разговорах с Зеленским участвовали министр энергетики США Рик Перри, особый представитель США по вопросам Украины Курт Уолкер и сенатор Рон Джонсон.
Зеленский также встретился с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошом Шефчовичем.
В ходе переговоров Зеленский сказал, что и в дальнейшем надеется на поддержку в ЕС в вопросе переговоров с Россией о газе, а также отметил, как важно усиление санкций против России.
"Это для Украины и людей, которых мы потеряли на Донбассе, чрезвычайно важно", - сказал президент.
Страна "готова к поворотам, честными шагами идти в ЕС", - добавил он.
Зеленский также встретился с президентами стран Балтии, Венгрии и Грузии.
Галерея: инаугурация Зеленского