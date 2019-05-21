В Ирландии у латыша после ареста за хулиганство нашли плантацию марихуаны

В ирландском городе Ньюбридже за нарушение общественного порядка в автобусе был задержан гражданин Латвии, сообщает местная радиостанция KFM. Однако этим инцидент не исчерпался, так как 38-летний мужчина после этого попал в более крупные неприятности.
После ареста нарушителя порядка полиция нашла у него большое количество марихуаны, стоимость которой составляла примерно 6500 евро.
После этого полиция обыскала и его жилье. Там стражи порядка нашли саженцы марихуаны. Их продажная стоимость - примерно 20 000 евро.
Задержание и допрос мужчины прошли в конце прошлой недели. Следствие по-прежнему продолжается.