Вт, 21.05.2019
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В Ирландии у латыша после ареста за хулиганство нашли плантацию марихуаны

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В ирландском городе Ньюбридже за нарушение общественного порядка в автобусе был задержан гражданин Латвии, сообщает местная радиостанция KFM. Однако этим инцидент не исчерпался, так как 38-летний мужчина после этого попал в более крупные неприятности.

После ареста нарушителя порядка полиция нашла у него большое количество марихуаны, стоимость которой составляла примерно 6500 евро.

После этого полиция обыскала и его жилье. Там стражи порядка нашли саженцы марихуаны. Их продажная стоимость - примерно 20 000 евро.

Задержание и допрос мужчины прошли в конце прошлой недели. Следствие по-прежнему продолжается.

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