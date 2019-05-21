В Ирландии у латыша после ареста за хулиганство нашли плантацию марихуаны

В ирландском городе Ньюбридже за нарушение общественного порядка в автобусе был задержан гражданин Латвии, сообщает местная радиостанция KFM. Однако этим инцидент не исчерпался, так как 38-летний мужчина после этого попал в более крупные неприятности.