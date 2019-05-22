Слишком много пробок не бывает: на Земитанском мосту начнут менять асфальт

С четверга, 23 мая, по 20 июня будут проводиться работы по восстановлению дорожного покрытия на Земитанском мосту, сообщает агентство LETA.
Работы по снятию и укладке асфальта будут проводиться в ночное время с 22 до 6 часов.
Водителей транспортных средств призывают соблюдать ограничение скорости в 30 километров в час и внимательно объезжать вырезанные места у деформационных швов моста.
Как указала специалист по коммуникации департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола, инспекция всех конструкций Земитанского моста производилось летом 2018 года, в заключении технического отчета сказано, что несущая способность моста удовлетворительна.
Принимая во внимания объем визуальных дефектов, в заключении имеется рекомендация восстановить мост или его перестроить в течение трех лет.
Департамент сообщения начал подготовку документации о закупке, чтобы объявить конкурс на перестройку Земитанского моста, которая запланирована на 2021 год.