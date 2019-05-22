Партия "Честь служить Риге" готовит своего кандидата в мэры Риги

Партия "Честь служить Риге" (ЧСР) после выборов в Европарламент готова выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра Риги, заявил агентству LETA и. о. мэра Олег Буров.
Он сказал, что такое решение партия приняла на расширенном заседании правления, потому что готова взять на себя инициативу руководства городом.
Кто может быть кандидатом на должность мэра, Буров не сказал.
Этот вопрос будет решаться после выборов в Европарламент.
В Европарламент баллотируются отстраненный от должности мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") и бывший вице-мэр Андрис Америкс. Эксперты считают, что Ушаков пройдет в Европарламент, а Америкс может и не пройти. Допускается, что именно он может стать одним из кандидатов в мэры Риги.