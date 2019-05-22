Жителей предупреждают о мошенниках, действующих от имени Omniva

Оказывающее почтовые услуги предприятие Omniva призывает жителей игнорировать попытки мошенничества, когда с помощью смс якобы от имени предприятия просят предоплату за получение посылки в пакомате, сообщает агентство LETA.
Как пояснили на предприятии, в среду некоторые клиенты получили поддельные смс-сообщения якобы от имени Omniva с информацией, что пришла посылка, однако, чтобы получить код, необходимо совершить предоплату.
Жителей призывают категорически игнорировать эти сообщения и напоминают, что в случае, если клиент выбрал отправить посылку с предоплатой, плату за посылку нужно совершать только в момент получения - у пакомата.
Жителям, получившим такие сообщения, рекомендуют обратиться в полицию.