В среду проголосовать на другом участке решили 9300 человек; в ста случаях им отказали

В 101 случае в смене участка было отказано. Это могло произойти, потому что лицо уже проголосовало в другом участке или по другой причине было изъято из регистра, пояснила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.

Из-за решения проголосовать на другом участке, в Рижской государственной 1-ой гимназии, незарегистрированным на этом участке избирателям приходилось стоять в очереди примерно час, и еще по крайней мере на одном участке наблюдались перебои в системе обмена данными.

По наблюдениям агентства LETA, очередь образовалась и на участке в Доме конгрессов. Представитель избирательной комиссии рассказал, что очередь образовалось и потому, что голосовать идут незарегистрированные избиратели.

Соответственно, нужно ждать, пока участок, на котором они зарегистрированы, подтвердит, что конкретный человек еще не проголосовал. Кроме того, на участке возникали проблемы с интернетом.

Как уже писал Русский TVNET, в первый день предварительного голосования на выборах в Европарламент свои голоса отдали минимум 35 834 или 2,54% избирателей.

В среду все латвийские избирательные участки были открыты три часа - с 17 до 20 часов. Проголосовать можно будет также в четверг и в пятницу, а основной день выборов - суббота.

Избиратели могут голосовать в своем или другом избирательном участке, так как между этим участком и участком, на котором человек голосует, возможен обмен данными.