В Риге у наркодилера нашли большое количество таблеток экстази

После этого мужчина на машине покинул стоянку и поехал на Виенибас гатве. В тот момент сотрудники полиции с коллегами из дорожной полиции провели задержание.

В автомобиле у мужчины наркотики найдены не были, однако во время обыска по месту его жительства в Засулауксе были найдены и изъяты несколько больших упаковок с подозрительными таблетками. Результаты экспертизы показали, что это MDMA или экстази.

Задержанный по подозрению в реализации наркотиков мужчина 1996 года рождения ранее в поле зрения полиции не попадал. Сейчас выясняется, как долго он занимался торговлей и другие обстоятельства произошедшего.

Начат уголовный процесс. Задержанном грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, с пробационным надзором на срок до трех лет.

На время следствия к подозреваемому применена мера пресечения - полицейский надзор.