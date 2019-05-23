В Риге у наркодилера нашли большое количество таблеток экстази
В этом месяце сотрудники земгальского участка Госполиции Риги вышли на след наркодилера - жителя Засулаукса. Мужчина был задержан 7 мая в 21:00, после того, как у одного из магазинов в Зиепниеккалнсе в своем автомобиле торговал наркотиками.
После этого мужчина на машине покинул стоянку и поехал на Виенибас гатве. В тот момент сотрудники полиции с коллегами из дорожной полиции провели задержание.
В автомобиле у мужчины наркотики найдены не были, однако во время обыска по месту его жительства в Засулауксе были найдены и изъяты несколько больших упаковок с подозрительными таблетками. Результаты экспертизы показали, что это MDMA или экстази.
Задержанный по подозрению в реализации наркотиков мужчина 1996 года рождения ранее в поле зрения полиции не попадал. Сейчас выясняется, как долго он занимался торговлей и другие обстоятельства произошедшего.
Начат уголовный процесс. Задержанном грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, с пробационным надзором на срок до трех лет.
На время следствия к подозреваемому применена мера пресечения - полицейский надзор.
Полиция призывает жителей помогать в борьбе с оборотом наркотиков и сообщать о местах их продажи или лицах, находящихся под влиянием наркотиков. Проинформировать стражей порядка можно по номеру 112 или обратившись в ближайший участок полиции.