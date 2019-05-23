Кайминьш повторно отстранен от должности замглавы фракции KPV LV в Сейме

Он уже потерял эту должность несколько недель назад, но сам считал, что его отстранение прошло не по правилам фракции.

На заседании фракции Кайминьш призвал пересмотреть это решение. Девятью голосами членов фракции за и тремя против он был смещен с должности, подтвердил передаче глава фракции Атис Закатистов.

На вопрос, могут ли Кайминьша исключить и из фракции, Закатистов ранее отвечал отрицательно. В свою очередь депутат Линда Лиепиня сказала, что во фракции уже какое-то время об этом говорят и, по ее мнению, на это может хватить голосов, сообщает агентство LETA.

Напомним, 2 мая за освобождения Кайминьша от должности заместителя председателя фракции проголосовали семь из 11 депутатов, что составляет примерно 64% голосов, но согласно интерпретации Кайминьша, для освобождения политика от должности нужно 2/3 или неполные 67% голосов.