Шаг, который положит конец приграничной торговле в Латвии: Эстония снижает акциз на алкоголь

В то же время, как указал руководитель предприятия, предстоит и переходный период. "Не стоит думать, что с июля цены достигнут латвийского уровня, нужно учесть, что у торговцев полны склады запасов, один из компонентов себестоимости которых - более высокая акцизная ставка. Торговцы не готовы записать сотни тысяч евро в статью собственных расходов. Если некоторые предприятия уже заявили, что цены упадут в тот же день, это нереалистично", - сказал Кальви, по мнению которого переходный период может составить от двух до четырех месяцев, а в некоторых случаях может быть еще продолжительнее.