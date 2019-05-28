Шаг, который положит конец приграничной торговле в Латвии: Эстония снижает акциз на алкоголь

Правительство Эстонии приняло решение понизить ставку акциза как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки на 25% с 1 июля 2019 года.
По словам председателя правления производителя алкогольных напитков Liviko Янека Кальви, решение правительства является беспрецедентно радикальным шагом, который положит конец приграничной торговле в Латвии.
По словам главы Liviko, снижение ставки в таком размере обязательно прекратит приграничную торговлю в том виде, в котором она существует сейчас. В результате подобного снижения акцизные ставки в Эстонии и Латвии окажутся на одном уровне.
В то же время, как указал руководитель предприятия, предстоит и переходный период. "Не стоит думать, что с июля цены достигнут латвийского уровня, нужно учесть, что у торговцев полны склады запасов, один из компонентов себестоимости которых - более высокая акцизная ставка. Торговцы не готовы записать сотни тысяч евро в статью собственных расходов. Если некоторые предприятия уже заявили, что цены упадут в тот же день, это нереалистично", - сказал Кальви, по мнению которого переходный период может составить от двух до четырех месяцев, а в некоторых случаях может быть еще продолжительнее.