Вслед за Эстонией: Латвия может снизить акциз на алкоголь

Как сообщалось ранее, правительство Эстонии решило с 1 июля этого года на 25% уменьшить ставку акцизного налога как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки.

Рейрс подчеркнул, что Латвия следит за решениями Эстонии относительно акцизного налога на алкоголь, поэтому на следующей неделе под руководством парламентского секретаря Минфина Атиса Закатистова на совещание соберется рабочая группа, которая рассмотрит возможности снижения акцизного налога на алкоголь и в Латвии.

"Важно сохранить конкурентное преимущество на уровне региона, поэтому я не вижу большой проблемы в том, чтобы уменьшить акциз на алкоголь", - заявил политик, добавив, что сейчас не может прогнозировать, на сколько процентных пунктов можно снизить акциз на алкогольные напитки в Латвии.

Также Рейрс сообщил, что снижение акцизного налога могло бы вступить в силу уже в этом году, но все будет зависеть от того, как быстро свои предложения разработает налоговая рабочая группа и после этого рассмотрят партнеры по коалиции.

Министр добавил, что в случае, если Латвия решит снизить акциз на алкоголь, придется думать о компенсирующих мероприятиях, то есть о том, где взять дополнительные доходы или каким образом снизить расходы.