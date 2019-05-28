Второй день рождения. В тяжелом ДТП на шоссе Рига - Бауска все остались целы и невредимы

Во вторник, 28 мая, на участке шоссе Рига - Бауска, недалеко от Вимбукрогса, произошло тяжелое ДТП, сообщает Degpunktā.
При столкновении с двумя грузовыми автомобилями, был практически уничтожен автомобиль марки Peugeot, за рулем которого был молодой парень.
Очевидец ДТП поделился, что причиной, скорее всего, стала невнимательность водителя грузовика марки Volvo.
Очевидец поспешил на помощь, еще не зная о состоянии пострадавших. Удивительно, что водитель Peugeot отделался легкими повреждениями, несмотря на то, что машина "всмятку".
Он понимает, что пережил второй день рождения.
Водители и пассажиры обоих грузовиков также не пострадали.
Пострадавший шофер отметил, что водитель Volvo не соблюдал правила дорожного движения. Предполагаемый виновник происшествия избежал комментариев об обстоятельствах ДТП.
Теперь обстоятельства происшествия предстоит выяснить полиции.