Второй день рождения. В тяжелом ДТП на шоссе Рига - Бауска все остались целы и невредимы

При столкновении с двумя грузовыми автомобилями, был практически уничтожен автомобиль марки Peugeot, за рулем которого был молодой парень.

Очевидец поспешил на помощь, еще не зная о состоянии пострадавших. Удивительно, что водитель Peugeot отделался легкими повреждениями, несмотря на то, что машина "всмятку".