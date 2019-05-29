Няня малыша Арчи уволилась после двух недель работы у герцогов Сассекских

Как сообщает британское издание Express, няня, присматривавшая за маленьким Арчи, просто не могла выполнять свои служебные обязанности, поскольку Меган контролировала каждое ее действие и постоянно делала критические замечания, что, естественно, нервировало работницу.

"Меган игнорирует чью-либо помощь. Она считает, что никто не может присматривать за ребенком, кроме нее самой", - рассказал источник, приближенный к монаршей семье.

По информации СМИ, герцог и герцогиня Сассекские изначально вообще не хотели прибегать к услугам няни, но из-за большой занятости им пришлось на это пойти.

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Кроме того, за ребенком присматривала и мама Меган, но даже ей она не могла полностью доверить заботу о малыше.

"Она оставляла Арчи с мамой всего на несколько минут, чтобы сходить в душ. Выбегала оттуда и тут же возвращала ребенка себе", - отметил инсайдер.

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Напомним, в апреле издание Radar Online со ссылкой на источник в Букингемском дворце сообщило, что пилот вертолета, несколько лет проработавший с членами британской королевской семьи, уволился, устав от регулярных полетов за едой по первому требованию Меган.

Инсайдер назвал запросы герцогини Сассекской "бредовыми" и добавил, что с летчиком она обращалась как с "летающей доставкой еды по вызову 24/7".