Няня малыша Арчи уволилась после двух недель работы у герцогов Сассекских
О, мягко говоря, непростом характере 37-летней супруги принца Гарри Меган Маркл уже ходят легенды. И очередное тому подтверждение - увольнение няни малыша Арчи после всего лишь двух недель работы в королевской семье.
Как сообщает британское издание Express, няня, присматривавшая за маленьким Арчи, просто не могла выполнять свои служебные обязанности, поскольку Меган контролировала каждое ее действие и постоянно делала критические замечания, что, естественно, нервировало работницу.
"Меган игнорирует чью-либо помощь. Она считает, что никто не может присматривать за ребенком, кроме нее самой", - рассказал источник, приближенный к монаршей семье.
По информации СМИ, герцог и герцогиня Сассекские изначально вообще не хотели прибегать к услугам няни, но из-за большой занятости им пришлось на это пойти.
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Кроме того, за ребенком присматривала и мама Меган, но даже ей она не могла полностью доверить заботу о малыше.
"Она оставляла Арчи с мамой всего на несколько минут, чтобы сходить в душ. Выбегала оттуда и тут же возвращала ребенка себе", - отметил инсайдер.
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Напомним, в апреле издание Radar Online со ссылкой на источник в Букингемском дворце сообщило, что пилот вертолета, несколько лет проработавший с членами британской королевской семьи, уволился, устав от регулярных полетов за едой по первому требованию Меган.
Инсайдер назвал запросы герцогини Сассекской "бредовыми" и добавил, что с летчиком она обращалась как с "летающей доставкой еды по вызову 24/7".
На тот момент уволившийся пилот стал уже четвертым придворным, покинувшим свой пост из-за сложного характера супруги принца Гарри. Ранее от Меган Маркл ушли две личные ассистентки, а третья объявила, что уволится сразу после рождения ее ребенка. Так что няня - пятая!