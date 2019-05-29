Борьба за "алкотуристов": в Эстонии прокомментировали план Латвии снизить акциз на выпивку

"Я прочитал, что Латвия рассматривает вариант понижения. Я не знаю, решили ли там, на сколько процентов они понизят, как они будут понижать - на слабый или крепкий алкоголь. Скорее всего, они обсуждают эту тему", - сказал Ратас на инфочасе в парламенте в среду.