"Долго мне не оставалось". Как 61-летний Айнар победил рак легких

"Мне было так плохо, что не мог ходить, не мог подняться на второй этаж, так как не хватало дыхания и сил. Без передышки не мог даже 100 метров пройти от кабинета одного врача до другого", - начал Айнар.

"Уже некоторое время назад я начал замечать, что со мной что-то не так. Я работал на физически тяжелой работе, техником на торфянике, поэтому плохое самочувствие меня очень беспокоило. Пошел к семейному врачу, похрипываний он не услышал, сказал, что и на рентгеновском снимке все в порядке. Но мне стремительно становилось хуже, я угасал.

Сам пришел к тому, что надо лечь в больницу. И хорошо, что так решил. Если бы в тот момент не начал лечение, меня бы сейчас не было.

Долго мне не оставалось, потому что злокачественная опухоль распространилась на легкие, бронхи, трахею. Когда год назад попал в Сауриеши, в Центр туберкулеза и заболеваний легких, у меня констатировали рак легких на четвёртой стадии.

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Меня сразу отправили в Онкологический центр к химиотерапевту Еве Вецвагаре. Меня незамедлительно начали лечить новыми лекарствами, которые вводят в вену. Это всегда происходит в стационаре. Поэтому каждую третью неделю я должен ездить в Ригу, чтобы получать дозу лекарства, а ещё с перерывом в неделю раз в месяц должен проходить обследование и сдавать анализы там же, в Онкологическом центре.

Сейчас так и хочется сплюнуть через левое плечо, рассказывая, какой большой прогресс в лечении.

Год назад самые большие видимые метастазы у меня были 6,9 см, а сейчас самый большой, обнаруженный при визуальной диагностике, всего 1,8 мм. Во многих местах метастазы исчезли полностью.

То, что восстановление происходит так быстро - неописуемое достижение. Раньше рак на четвертой стадии - "это все", ничего нельзя было сделать, не на что было надеяться. Особенно повезло, что у меня такая мутация рака, которая поддается лечению лучше всего.

Доктор Вецвагаре однажды по-дружески сказала, что, мне, мол, что-то в жизни еще нужно завершить до конца, если у меня такие хорошие результаты лечения.

И это действительно чудо, что я снова могу жить нормально. Сил у меня предостаточно, только после дозы лекарств побаливают ноги и руки, но это проходящее ощущение.

Фантастический момент был, когда уже после третьей дозы целевой терапии я стал замечать, что чувствую себя лучше - снова как человек.

Теперь могу ходить без передышек, что-то поднять, дома что-то сделать. Мне очень повезло с доктором, у которой надо будет проходить проверки на протяжении всей жизни. То, как долго мне ещё нужны будут лекарства, пока не знаю.