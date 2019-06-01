"Долго мне не оставалось". Как 61-летний Айнар победил рак легких

61-летний Айнар Бейнер живет в Салдусе. Год назад у Айнара был обнаружен рак легких на четвертой стадии. Это диагноз, который еще совсем недавно означал близкую смертью. Сейчас Айнар знает, что самое важное в жизни - быть живым, вместе с семьей, и чувствовать себя хорошо. Возможно, Айнару повезло, потому что сразу после обнаружения рака в 2018 году, он смог начать лечение новыми эффективными препаратами в рамках клинического исследования.
"Мне было так плохо, что не мог ходить, не мог подняться на второй этаж, так как не хватало дыхания и сил. Без передышки не мог даже 100 метров пройти от кабинета одного врача до другого", - начал Айнар.
"Уже некоторое время назад я начал замечать, что со мной что-то не так. Я работал на физически тяжелой работе, техником на торфянике, поэтому плохое самочувствие меня очень беспокоило. Пошел к семейному врачу, похрипываний он не услышал, сказал, что и на рентгеновском снимке все в порядке. Но мне стремительно становилось хуже, я угасал.
Сам пришел к тому, что надо лечь в больницу. И хорошо, что так решил. Если бы в тот момент не начал лечение, меня бы сейчас не было.
Долго мне не оставалось, потому что злокачественная опухоль распространилась на легкие, бронхи, трахею. Когда год назад попал в Сауриеши, в Центр туберкулеза и заболеваний легких, у меня констатировали рак легких на четвёртой стадии.
Меня сразу отправили в Онкологический центр к химиотерапевту Еве Вецвагаре. Меня незамедлительно начали лечить новыми лекарствами, которые вводят в вену. Это всегда происходит в стационаре. Поэтому каждую третью неделю я должен ездить в Ригу, чтобы получать дозу лекарства, а ещё с перерывом в неделю раз в месяц должен проходить обследование и сдавать анализы там же, в Онкологическом центре.
Сейчас так и хочется сплюнуть через левое плечо, рассказывая, какой большой прогресс в лечении.
Год назад самые большие видимые метастазы у меня были 6,9 см, а сейчас самый большой, обнаруженный при визуальной диагностике, всего 1,8 мм. Во многих местах метастазы исчезли полностью.
То, что восстановление происходит так быстро - неописуемое достижение. Раньше рак на четвертой стадии - "это все", ничего нельзя было сделать, не на что было надеяться. Особенно повезло, что у меня такая мутация рака, которая поддается лечению лучше всего.
Доктор Вецвагаре однажды по-дружески сказала, что, мне, мол, что-то в жизни еще нужно завершить до конца, если у меня такие хорошие результаты лечения.
И это действительно чудо, что я снова могу жить нормально. Сил у меня предостаточно, только после дозы лекарств побаливают ноги и руки, но это проходящее ощущение.
Фантастический момент был, когда уже после третьей дозы целевой терапии я стал замечать, что чувствую себя лучше - снова как человек.
Теперь могу ходить без передышек, что-то поднять, дома что-то сделать. Мне очень повезло с доктором, у которой надо будет проходить проверки на протяжении всей жизни. То, как долго мне ещё нужны будут лекарства, пока не знаю.
Окружающие тоже думают, что произошедшее почти невероятно. Но они видели, в каком состоянии я был год назад, а теперь я снова на ногах", - рассказывает Айнар.
Мужчине действительно повезло, потому что в рамках клинического исследования ему стали доступны медикаменты целевой терапии. К сожалению, в Латвии, в отличие от европейских стран, в том числе и Эстонии, эти новые лекарства не включены в список компенсируемых государством медикаментов.
Целевая терапия уникальна тем, что рост и распространение рака останавливается на молекулярном уровне с помощью специфических молекул. Действие целевой терапии обширно - она может блокировать рост и распространение раковых клеток, способствовать гибели клеток или стимулировать иммунную систему к активному участию в нейтрализации поврежденных клеток.
Целевая терапия рака широко используется на протяжении последних десяти лет. Лекарства, которые принимает Айнар, зарегистрированы в ЕС в июле 2015 года. Существуют доказательства, что этот препарат может быть настолько эффективным, что дает возможность отказаться от хирургических операций, лучевой терапии, химиотерапии, или хотя бы сократить их количество.
В США и европейских странах, которые имеют большой опыт применения целевой терапии, заключено, что у пациентов с раком легких после употребления лекарств увеличивается продолжительность и качество жизни.
Новый препарат представляет собой моноклональное антитело, способное распознавать и прикрепляться к определенной структуре (антигену) клеток организма, тормозя её активность.
Это, в свою очередь, увеличивает способность иммунной системы человека уничтожать злокачественные клетки.
Немелкоклеточный рак легких является наиболее распространенной формой рака легких. Кроме того, рак легких является одним из наиболее распространенных злокачественных опухолей в мире и печально известен высокой смертностью онкобольных.
В Латвии рак легких находится на четвертом месте по распространенности (данные Национальной службы здравоохранения за 2018 год).