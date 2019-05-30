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Девушка в инвалидной коляске сделала самое романтичное фото герцогов Кембриджских
Сейчас запоют и затанцуют!

ФОТО: SIPA/Scanpix, Instagram

В числе гостей прошедшей недавно на территории Букингемского дворца садовой вечеринки, которых принимала сама королева Елизавета II, была девушка в инвалидной коляске, и ей удалось сделать невероятно романтичный совместный снимок принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Девятнадцатилетняя Лесли Стаффорд оказалась в числе счастливцев, приглашенных на одну из ежегодных садовых вечеринок в королевском дворце, где она имела возможность пообщаться с британской монархиней и герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Несколько сделанных на телефон снимков с мероприятия девушка опубликовала в своем аккаунте в Instagram, и один из них привлек особое внимание мировых СМИ.

В этой подборке он - третий по счету (кликайте на стрелочку справа):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lucy Stafford (@lucystaffie) on

На фото герцоги Кембриджские улыбаются и выглядят как никогда непринужденно. Уильям в цилиндре и с зонтом-тростью в руке и Кейт в нежно-розовом наряде и элегантной шляпке напоминают героев бродвейского мюзикла, которые сейчас начнут петь и танцевать!

ФОТО: скриншот instagram.com/lucystaffie

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Садовая вечеринка в Букингемском дворце

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