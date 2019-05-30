Девушка в инвалидной коляске сделала самое романтичное фото герцогов Кембриджских

Девятнадцатилетняя Лесли Стаффорд оказалась в числе счастливцев, приглашенных на одну из ежегодных садовых вечеринок в королевском дворце, где она имела возможность пообщаться с британской монархиней и герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Несколько сделанных на телефон снимков с мероприятия девушка опубликовала в своем аккаунте в Instagram, и один из них привлек особое внимание мировых СМИ.

В этой подборке он - третий по счету (кликайте на стрелочку справа):

На фото герцоги Кембриджские улыбаются и выглядят как никогда непринужденно. Уильям в цилиндре и с зонтом-тростью в руке и Кейт в нежно-розовом наряде и элегантной шляпке напоминают героев бродвейского мюзикла, которые сейчас начнут петь и танцевать!

ФОТО: скриншот instagram.com/lucystaffie