Девушка в инвалидной коляске сделала самое романтичное фото герцогов Кембриджских
В числе гостей прошедшей недавно на территории Букингемского дворца садовой вечеринки, которых принимала сама королева Елизавета II, была девушка в инвалидной коляске, и ей удалось сделать невероятно романтичный совместный снимок принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Девятнадцатилетняя Лесли Стаффорд оказалась в числе счастливцев, приглашенных на одну из ежегодных садовых вечеринок в королевском дворце, где она имела возможность пообщаться с британской монархиней и герцогом и герцогиней Кембриджскими.
Несколько сделанных на телефон снимков с мероприятия девушка опубликовала в своем аккаунте в Instagram, и один из них привлек особое внимание мировых СМИ.
В этой подборке он - третий по счету (кликайте на стрелочку справа):
На фото герцоги Кембриджские улыбаются и выглядят как никогда непринужденно. Уильям в цилиндре и с зонтом-тростью в руке и Кейт в нежно-розовом наряде и элегантной шляпке напоминают героев бродвейского мюзикла, которые сейчас начнут петь и танцевать!
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Садовая вечеринка в Букингемском дворце