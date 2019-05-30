В Кулдиге терроризирующий свою мать сын-алкоголик пойдет под суд

Сын на протяжении нескольких лет не выполнял судебное решение о защите от насилия, посещал мать, требовал у нее деньги и угрожал насилием.

Утром 21 мая Госполиция получила информацию о том, что мужчина нарушает судебное решение о временной защите от насилия.

Прибыв на место происшествия, выяснилось, что сын женщины - безработный, который у нее не живет, но регулярно приходит навестить, чтобы попросить денег на алкоголь.

В полиции рассказали, что когда женщина отказывалась давать ему деньги, он становился агрессивным. В последний раз он бросил в мать ведром, но, на счастье, не попал и травм пенсионерка не получила. Женщина рассказала, что сын обычно ждет ее у дома и, увидев, что он там находится, она боится выходить.

В июле 2017 года было принято решение о временной защите от насилия. Приближаясь к женщине, мужчина это решение суда нарушал.

За подобное преступление грозит кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.