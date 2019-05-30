"Она вспыхнула на ходу": В Кенгарагсе загорелась машина, в который были мать с тремя детьми

Находящаяся в машине семья незамедлительно эвакуировалось из горящего авто. Транспортное средство же продолжало гореть открытым пламенем.

Проезжающие яунсарги Икшкилского края вместе со своим инструктором решили отправиться на помощь. Совместными усилиями им удалось пожар локализовать.

Юлия вместе с детьми и своей сестрой ехала по улице Маскавас в направлении центра, когда внезапно управляемая мамой троих детей машина начала дымить.

Обе женщины среагировали быстро, при первой же возможности машина остановилась на обочине.

Как только семья покинула салон автомобиля, транспортное средство внезапно вспыхнуло.

"Мы не знаем, что произошло, она просто начала гореть", - рассказала Юлия.

Пожарные уже были вызваны, но пока они ехали, пламя быстро разгоралось, поэтому окружающие решили действовать.

Инструктор яунсаргов Икшкилского края Андрис рассказал передаче: "Со стороны центра, увидели, что сильный дым. Машиной заблокировали одну полосу и пошли с огнетушителем".