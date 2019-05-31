Пт, 31.05.2019
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Брат Меган Маркл обвинил ее в том, что она сломала ему жизнь

Меган Маркл

ФОТО: GEORGES ROGERS/SIPA/Scanpix

Cводный брат Меган Маркл заявил, что опустился на "самое дно" своей жизни после того, как его сестра стала герцогиней, передает издание The Sun.

Совсем недавно Томас Маркл-младший пожаловался, что из-за популярности своей сестры он и сам внезапно стал публичной персоной. Из-за новоприобретенной популярности семья Томаса даже осталась без дома, так как никто не желает быть его арендодателем. Брат Меган также рассказал, что ему пришлось последние два месяца жить в гостиничном номере в Орегоне вместе со своей невестой Дарлин, ее сыном и двумя собаками. Младший брат раскритиковал Маркл за то, что она совсем не поддержала его.

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"Это самое дно моей жизни. Проживание в маленьком гостиничном номере уже сказывается на Дарлин и ее сыне — на всех нас. Это очень неудобно и дорого, мы не знаем, как сможем себе это позволить. Страшно иметь такое неопределенное будущее", — поделился Томас в интервью изданию The Sun.

Однако бывший арендодатель брата Меган назвал его "опустившимся человеком" и обвинил в в том, что тот не возвращает долги. Он также сказал, что все оправдания Томаса - ложь. Также сообщается, что вскоре после свадьбы Меган и принца Гарри оказалось, что Маркла-младшего арестовали за угрозы бывшей жене в 2017 году. Затем он обвинил прессу в том, что он стал известен как "сумасшедший брат Меган".

Фотогалерея: Меган, Гарри и королева Елизавета II на публичном мероприятии

Справедливости ради, о, мягко говоря, непростом характере 37-летней супруги принца Гарри Меган Маркл уже ходят легенды. Недавно Русский TVNET рассказывал, что няня малыша Арчи уволилась после двух недель работы у герцогов Сассекских.

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