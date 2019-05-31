Окончен массовый ремонт ям на дорогах класса А

По ее словам, объем отремонтированных ям на дорогах класса содержания А за последние пять лет уменьшился на 35%, потому что интенсивные работы по строительству и реконструкции, проходящие на главных асфальтированных автодорогах страны, существенно улучшают качество покрытия.

Аудере заметила, что массовый ремонт ям еще продолжается на дорогах класса содержания Б, где работы планируется завершить до 15 июня, а также на дорогах класса содержания Ц и Д, где работы планируется завершить до 1 июля. Ямы, появляющиеся повторно, ремонтируются круглый год.

Ремонтные работы проводятся в приоритетной последовательности в соответствии с классом содержания автодорог, который установлен с учетом интенсивности дорожного движения, социально-экономического значения и классификации дорог на главные государственные, региональные и местные.