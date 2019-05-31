Окончен массовый ремонт ям на дорогах класса А

Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) завершило массовый ремонт ям на главных государственных и важнейших региональных автодорогах с наибольшей интенсивностью движения, то есть дорогах, для которых определен класс содержания А, сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникации LAU Сигита Аудере.
По ее словам, объем отремонтированных ям на дорогах класса содержания А за последние пять лет уменьшился на 35%, потому что интенсивные работы по строительству и реконструкции, проходящие на главных асфальтированных автодорогах страны, существенно улучшают качество покрытия.
Аудере заметила, что массовый ремонт ям еще продолжается на дорогах класса содержания Б, где работы планируется завершить до 15 июня, а также на дорогах класса содержания Ц и Д, где работы планируется завершить до 1 июля. Ямы, появляющиеся повторно, ремонтируются круглый год.
Ремонтные работы проводятся в приоритетной последовательности в соответствии с классом содержания автодорог, который установлен с учетом интенсивности дорожного движения, социально-экономического значения и классификации дорог на главные государственные, региональные и местные.
Аудере признала, что в местах проведения ремонтных работ есть кратковременные ограничения движения. Во время проведения ремонта на дороге выставляются предупреждающие об опасности знаки и знаки ограничения скорости.