Пт, 31.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Движение электричек в сторону Саулкрасты возобновлено

ФОТО: Patrīcija Eglīte/LETA

Движение поездов на участке от Зиемельблазмы до Вецаки возобновлено, сообщает агентство LETA. Однако на указанном участке пути могут курсировать только дизельные поезда, пока не сняты еще два провода с контактной сети Latvijas dzelzceļš.

Напомним, в пятницу в 9:42 было зарегистрировано повреждение 20-киловольтной воздушной линии электропередач в Риге, что повлияло на подачу электроэнергии 500 клиентам в Вецдаугаве - в округе улиц Айру, Атлантияс, Палес и проспекта Вецакю.

Неполадки вызвал оборвавшийся провод линии электропередач, который упал на железнодорожные рельсы.

Как сообщили в Latvijas dzelzceļš, провод упал на рельсы на участке Зиемельблазма-Вецаки.

Энергодиспетчер LDz незамедлительно отключил напряжение в контактной сети LDz на этом участке, в свою очередь аварийные бригады незамедлительно выехали на место происшествия и вместе с работниками Sadales tīkls трудятся над ремонтом.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ