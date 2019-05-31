Движение электричек в сторону Саулкрасты возобновлено

Движение поездов на участке от Зиемельблазмы до Вецаки возобновлено, сообщает агентство LETA. Однако на указанном участке пути могут курсировать только дизельные поезда, пока не сняты еще два провода с контактной сети Latvijas dzelzceļš.
Напомним, в пятницу в 9:42 было зарегистрировано повреждение 20-киловольтной воздушной линии электропередач в Риге, что повлияло на подачу электроэнергии 500 клиентам в Вецдаугаве - в округе улиц Айру, Атлантияс, Палес и проспекта Вецакю.
Неполадки вызвал оборвавшийся провод линии электропередач, который упал на железнодорожные рельсы.
Как сообщили в Latvijas dzelzceļš, провод упал на рельсы на участке Зиемельблазма-Вецаки.
Энергодиспетчер LDz незамедлительно отключил напряжение в контактной сети LDz на этом участке, в свою очередь аварийные бригады незамедлительно выехали на место происшествия и вместе с работниками Sadales tīkls трудятся над ремонтом.