В Нарве прошли соревнования самодельных машин: победила русская печь
В Нарве в эти выходные отмечаются Дни города и проходит совместный с Санкт-Петербургом фестиваль "Мост дружбы". Одно из традиционных мероприятий Дней города - гонки на мыльницах, то есть на самодельных транспортных средствах без двигателя, которые спускаются в горы. Главное в соревновании не скорость, а фантазия автомобилестроителей, пишет Rus.Postimees.
Свои "автомобили" в Нарве привезли не только местные умельцы, но также команды с Хийумаа, из Минска, сразу восемь команд школьников и их учителей приехали из поселка Винни под Раквере. Свои команды также выставили американские и британские военные.
Жюри присудило победу "болиду" в форме русской печи, который собрали на машиностроительном заводе Fortaco Estonia. Победитель прошлого года - команда из Минска, на этот раз построившая ладью викингов - оказалась на третьем месте.