В Нарве прошли соревнования самодельных машин: победила русская печь

В Нарве в эти выходные отмечаются Дни города и проходит совместный с Санкт-Петербургом фестиваль "Мост дружбы". Одно из традиционных мероприятий Дней города - гонки на мыльницах, то есть на самодельных транспортных средствах без двигателя, которые спускаются в горы. Главное в соревновании не скорость, а фантазия автомобилестроителей, пишет Rus.Postimees.