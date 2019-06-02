Трагическое ДТП под Карсавой: авто перевернулось, водитель погиб

ДТП произошло в 3.32 в Салнавской волости Карсавского края, на автодороге Карсава-Тилжа-Дублюкалнс. Авария случилась, когда водитель легкового автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением и транспортное средство перевернулось.

Водитель авто скончался на месте происшествия от полученных травм.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 77 аварий, в которых пострадали 14 человек. Восемь из пострадавших были велосипедистами.