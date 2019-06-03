Экс-политик Инкенс отсудил отнятую государством собственность

В 2006 году Инкенс и двое его единомышленников - Солвита Розентале и Владимир Чеботарев - основали предприятие, которому для покупки устройств Reverta дала в долг 410 00 евро. Однако вскоре после начала производства оказалось, что поставщик привез несоответствующие устройства. На покупку других денег не хватило, производство было прервано и предприятие обанкротилось.

В 2009 году Reverta обратилась в Рижский международный арбитражный суд и потребовала взыскать с совладельцев предприятия выданный кредит - вместе с процентами 566 369,76 евро. Суд требование удовлетворил, направив взыскание не на заложенные производственные устройства, а на доходы и недвижимость совладельцев - вместе с судебными расходами в размере 570 611,21 евро.

После решения абритражного суда были проданы некоторые принадлежащие Инкенсу объекты недвижимости в Риге, конфискованы доли капитала VEXOil Bunkering, заморожены деньги на банковских счетах на общую сумму 419 982,62 евро.

Окружной суд не принял во внимание, что между предприятием, Reverta и поставщиком производственных устройств был заключен договор, который среди прочего предусматривал, что если поставленные устройства не подойдут, то поставщик их выкупает, а деньги предприятие потом отдает Revera.

В мае этого года суд Видземского предместья признал, что Reverta намеренно дождалась неплатежеспособности и ликвидации поставщика оборудования - предприятия Ecogumitech - даже не подав требование кредитора.

В связи с этим решением о восстановлении прав на конфискованную собственность и окончании обязательств истца, в пользу Инкенса от Reverta должны быть взысканы 156 823,60 евро, а также госпошлина и судебные расходы в размере 15 409,48 евро.

Среди прочего суд признал небрежность Reverta, которая в течение пяти лет не интересовалась заложенными устройствами и доверила их хранение совладелице банкротирующего предприятия Солвите Розентале.

Как стало известно Latvijas avīze, устройства хранились на охраняемом складе в Адажском крае, но в начале 2014 года оказалось, что они пропали. Пропавшие устройства уже пятый год безуспешно ищет полиция. В рамках уголовного процесса Розентале является подозреваемой.

Инкенс утверждает, что с охраняемого склада эти устройства, для вывоза которых необходимо несколько грузовиков, не могли пропасть бесследно. "Так как очень хорошо известно, кому они были переданы на хранение, и когда их вывезли со склада, и кто их вывез", - отметил он.

В прошлом году в деле сменился следователь. В полиции указывают, что у нового следователя по этому уголовному делу будет новое видение.