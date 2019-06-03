5 самых опасных дней в июне 2019 года

Лунный календарь расскажет вам о том, как преодолевать трудности в каждый из опасных дней июня. Также советы астрологов помогут вам понять, как избежать встречи с этими неурядицами.

5 июня - день ссор и конфликтов

5-го числа Луна будет расти в знаке Рака. Этот день станет днем столкновения мощной и необузданной энергии Луны со спокойной энергией стихии Воды.

Этот диссонанс приведет к небольшому внутреннему напряжению, а также к серьезным конфликтам интересов между поколениями.

Возможны ссоры между детьми и родителями, между начальством и подчиненными, преподавателями и студентами.

Если на этот день выпадет собеседование, деловая встреча или экзамен, то нужно будет настроиться на компромиссное ведение диалога.

Разумеется, сделать это будет непросто, но именно поэтому 5 июня входит в список самых опасных дней месяца. Каждому захочеться проявить независимость и самодостаточность. Если нет вариантов решения проблемы мирным способом, лучше уступить.

10 июня - день срыва планов

Стихия Земли, представленная Девой, столкнется с сильным энергетическим потоком растущей Луны. Согласно лунному календарю, уверенность людей резко устремится вниз, понизив тем самым продуктивность. Добавят масла в огонь тригон Луны с Плутоном и мощный двойной аспект Солнца с Юпитером и Сатурном.

Тригон Луны с Плутоном приведет к потере мотивации, к появлению комплексов и страхов, негативных установок, которые могут разрушить отношения.

Этот аспект станет основной причиной срыва запланированных дел.

Активное Солнце увеличит эмоциональный фон, из-за чего люди будут более ярко реагировать на провокации, на небольшие проблемы и мелкие неурядицы.

Активное Солнце не даст расслабиться, восстановить веру в себя. Из-за этого негатив, обиды и тревожность будут только расти.

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14 июня - время уныния и предательства

Скорпион с растущей Луной очень сильно не ладят. Это может стать причиной повышенного эгоизма. Многие люди начнут думать только о себе, нарушая обещания. В такие дни можно узнать, кто является настоящим другом и товарищем, а кто лишь притворяется.

Астрологи советуют держать себя в руках, не пытаясь урвать кусок пирога побольше. Скромность станет главной добродетелью.

Путь к гармонии будет лежать через очищение от обид. Негативные эмоции приведут к унынию и ощущению беспросветности. С переживаниями придется бороться самостоятельно, не требуя помощи от окружающих.

Самым тяжелым этот день станет для представителей творческих работников и профессий, требующих постоянного общения.

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21 июня - время фатальных событий

В этот день астрологи советуют как можно проще относиться ко всему происходящему.

Это будет первый день ретроградного движения Нептуна - планеты, отвечающей за удовольствия, а также видимые и невидимые изменения, неподвластные людям.

Последствия 21 июня важнее того, что будет происходить в сам этот день. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют относиться ко всему происходящему проще. Это сохранит присутствие удачи рядом с вами.

Луна, находящаяся в фазе убывания, окажется в Водолее. Это значит, что фатальные и неуправляемые изменения коснутся жизненных принципов людей.

Астрологи советуют относиться к случайностям как к возможности преобразить свою жизнь. Некоторые перевороты будут болезненными, но это неотъемлемая часть развития.

27 июня - агрессивный день

Убывающая Луна в Овне не способна совладать с энергией стихии Огня. Обуздать ее не получится, поэтому останется только смириться с тем, что многие люди будут вести себя неподобающе негативно.

Конфликты и ссоры станут абсолютной нормой. В людях проснется импульсивность, агрессия, желание отстаивать свое до конца.

Квадратура Луны с Марсом привнесет дополнительную негативную нотку в этот день. Такой аспект провоцирует желание добиваться своего грубостью и хамством. Не стоит ждать поблажек и дипломатичности от окружающих.