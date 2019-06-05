Ср, 5.06.2019
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LTV7: Под Калнциемсом нашли Георгиевский крест; владелец установлен

ФОТО: ru.wikipedia.org

Во время проведения международной военно-археологической экспедиции под Калнциемсом, которую курирует латвийский поисковый отряд "Легенда", были найдены останки русских солдат и орден "Георгиевский крест". Также сразу было установлено имя владельца награды –  сообщает "Русское вещание" LTV7.

Поучаствовать в экспедиции приехали энтузиасты военной-археологии из Великобритании, Канады, Норвегии, Швеции, Дании и даже Новой Зеландии. Раскопки проводились под Калнциемсом, на местах боев времен Первой мировой войны. Здесь в 1917 году сошлись русская и немецкая армии.

Группа поисковиков разбилась на два отряда. Первый нашел крупное захоронение солдат. Примерно из 6-7 человек. Военный реконструктор Александр Каро определил, что в месте находки солдаты были специально захоронены, а не погибли в окопе и были там оставлены. 

"Запланированное захоронение отличается отсутствием оружия. В принципе, могут быть штык-ножи, но отсутствие винтовок говорит о том, что эти люди были целенаправлено захоронены", – пояснил специалист.  

Археологи из второй группы, Андерс Никелсен из Дании и Стив Ньюмен из Великобритании, во время раскопок обнаружили орден "Георгиевский крест" четвертой степни. По его номеру тут же определили, что он принадлежал Некорыстнову Петру Митрофановичу, ефрейтору 440-го Бугурусланского пехотного полка. Также среди останков был найден его золотой нательный крест.  

"Мы нашли четырех солдат. Один солдат был на два фута ниже. Вероятно он был убит первым в битве", –  пояснил Андерс Никелсен. 

Кроме этого Андерс Никелсен рассказал зачем он приехал в Латвию из-за границы и почему выкапывает останки павших солдат.   

"Я считаю, что любой павший солдат должен быть захоронен, как подобает. На кладбище. Чтобы его близким было куда прийти, и где оплакивать близкого человека. Никто не должен быть забыт в окопе".

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