LTV7: Под Калнциемсом нашли Георгиевский крест; владелец установлен

Поучаствовать в экспедиции приехали энтузиасты военной-археологии из Великобритании, Канады, Норвегии, Швеции, Дании и даже Новой Зеландии. Раскопки проводились под Калнциемсом, на местах боев времен Первой мировой войны. Здесь в 1917 году сошлись русская и немецкая армии.

Группа поисковиков разбилась на два отряда. Первый нашел крупное захоронение солдат. Примерно из 6-7 человек. Военный реконструктор Александр Каро определил, что в месте находки солдаты были специально захоронены, а не погибли в окопе и были там оставлены.

"Запланированное захоронение отличается отсутствием оружия. В принципе, могут быть штык-ножи, но отсутствие винтовок говорит о том, что эти люди были целенаправлено захоронены", – пояснил специалист.

Археологи из второй группы, Андерс Никелсен из Дании и Стив Ньюмен из Великобритании, во время раскопок обнаружили орден "Георгиевский крест" четвертой степни. По его номеру тут же определили, что он принадлежал Некорыстнову Петру Митрофановичу, ефрейтору 440-го Бугурусланского пехотного полка. Также среди останков был найден его золотой нательный крест.

"Мы нашли четырех солдат. Один солдат был на два фута ниже. Вероятно он был убит первым в битве", – пояснил Андерс Никелсен.

Кроме этого Андерс Никелсен рассказал зачем он приехал в Латвию из-за границы и почему выкапывает останки павших солдат.