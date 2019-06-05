airBaltic обязался выплатить пассажирам компенсации в размере 120 000 евро

Предприятие Skcyop в прошлом году инициировало более 200 судопроизводств против airBaltic за не выплачиваемые пассажирам в течение длительного времени компенсации за полеты.

После множественных судебных решений, которыми иски Skycop были удовлетворены, Skycop и airBaltic договорились в пользу пассажиров из всего мира, но все еще продолжаются судопроизводства в отношении airBaltic в Польше и Латвии.

"Наконец в напряженной борьбе завершился спор между Skycop и airBaltic, в результате чего пассажиры смогут получить полагающиеся им компенсации. Как только Skycop получит утвержденную сумму от airBaltic и наладятся некие формальности , незамедлительно начнется выплата компенсаций пассажирам", – утверждает адвокат Нериюс Залецкас, представлявший в суде Skycop и интересы пассажиров.

"Подобные случаи оказывают существенное влияние на отношение со стороны авиакомпаний. Skycop и другие предприятия по востребованию компенсаций за полеты действуют в рамках регламента ЕС № 261/2004 и побуждают авиаперевозчиков соблюдать закон. Подобные судебные процессы в дальнейшем будут проходить только в исключительных случаях", – подчеркивает Нериюс.