Видео Часть российских фирм продолжает получать налоговые льготы от Латвии

Uzņēmēji mieram подчеркивают - пока нет никакого ответа, отдельные латвийские фирмы могут фактически спонсировать, например, восстановление российских бомбардировщиков, уничтоженных в выходные.

"Должен быть порядок, при котором депутаты отвечают своим избирателям. 11 000 человек подписали инициативу, чтобы она была рассмотрена. Это элементарная современная коммуникация - этим избирателям нужно дать ответ: "Да, мы поддерживаем инициативу. С ней произойдет то-то и то-то". Или даже: "Нет, мы не поддерживаем". Но тогда должны быть аргументы. Например, что мы не поддерживаем инициативу, потому что хотим, чтобы латвийские компании продолжали сотрудничать с Россией, несмотря на то, что на нас падают оплаченные ими бомбы", - Лаура Скродоле, руководитель фонда Uzņēmēji mieram.

Фонд направил письмо в Бюджетную комиссию Сейма, у которой уже сменилось руководство. В комиссии же разводят руками - не знают, что произошло с инициативой. Разрешения продолжают выдаваться, их получает даже принадлежащий государству Latvijas dzelzceļš, участвующий в логистике с восточного направления.

"На мой взгляд, это нехорошо. Я знаю, что политические дискуссии всегда упираются в вопрос: насколько целесообразны односторонние действия со стороны Латвии. Если Латвия не действует вместе с Литвой и Эстонией, мы вряд ли достигнем цели", - отметил Андрис Шуваевс, зампредседателя Бюджетной комиссии, партия "Прогрессивные".

"Вопросов о налогах, санкциях и прекращении сотрудничества с Россией у нас было много и в самых разных аспектах. Но по такому специфическому вопросу мне нужно вникнуть", - сказал Харийс Рокпелнис, депутат комиссии, Союз зеленых и крестьян.

"Надо признать, что, к сожалению, такие инициативы не всегда быстро получают ответ. Я попросила комиссию отправить письмо в Минфин, чтобы мы получили ответ, как лучше двигаться дальше. Ответ обязательно подготовим. На мой взгляд, плохо, когда мы не даем ни положительного, ни отрицательного ответа", - заявила Анда Чакша, председатель Бюджетной комиссии, "Новое Единство".

Ранее Минфин уже высказывал опасения, что изменение порядка выдачи разрешений может усугубить и без того тяжелую финансовую ситуацию у Latvijas dzelzceļš, которого уже субсидирует государство.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas