Видео Часть российских фирм продолжает получать налоговые льготы от Латвии

Россия до сих пор фактически пользуется налоговыми льготами от Латвии - латвийские компании продолжают получать специальные разрешения, позволяющие не удерживать подоходный налог с выплат в адрес российских фирм. Это вызывает негодование у организации Uzņēmēji mieram ("Предприниматели за мир"), которая уже более года назад подала в Сейм инициативу с требованием прекратить такую практику. Однако инициатива застряла в парламенте, сообщает TV3 Ziņas.
В 2023 году Россия была внесена в список офшоров ЕС - юрисдикций, не сотрудничающих в налоговой сфере и потенциально используемых в злоупотреблениях.
По латвийскому закону, выплаты в такие страны облагаются 20% налогом у источника. Однако у Службы государственных доходов (VID) есть право разрешить этот налог не удерживать.
После включения России в список количество выданных таких разрешений резко возросло.
Это вызвало общественный резонанс. VID заявила, что ее действия ограничены законом. Фонд Uzņēmēji mieram собрал более 10 000 подписей за отмену таких разрешений и даже за повышение налоговой ставки. Коалиция пообещала рассмотреть инициативу. В марте прошлого года вопрос обсуждался в Бюджетной комиссии Сейма.
С тех пор тишина. В Uzņēmēji mieram утверждают, что с ними больше никто не связывался. Более того, практика выдачи разрешений на необложение налогом выплат в Россию продолжается.
В этом году 30 латвийским компаниям уже выданы 63 разрешения на общую сумму около 2,7 млн евро.
Одна из ключевых деталей: по сути, плательщиком налога в Латвии в таких случаях должна быть российская фирма. То есть латвийские компании фактически добиваются, чтобы фирма из страны-агрессора получила больше денег, не уплачивая налог в Латвии.
Uzņēmēji mieram подчеркивают - пока нет никакого ответа, отдельные латвийские фирмы могут фактически спонсировать, например, восстановление российских бомбардировщиков, уничтоженных в выходные.
"Должен быть порядок, при котором депутаты отвечают своим избирателям. 11 000 человек подписали инициативу, чтобы она была рассмотрена. Это элементарная современная коммуникация - этим избирателям нужно дать ответ: "Да, мы поддерживаем инициативу. С ней произойдет то-то и то-то". Или даже: "Нет, мы не поддерживаем". Но тогда должны быть аргументы. Например, что мы не поддерживаем инициативу, потому что хотим, чтобы латвийские компании продолжали сотрудничать с Россией, несмотря на то, что на нас падают оплаченные ими бомбы", - Лаура Скродоле, руководитель фонда Uzņēmēji mieram.
Фонд направил письмо в Бюджетную комиссию Сейма, у которой уже сменилось руководство. В комиссии же разводят руками - не знают, что произошло с инициативой. Разрешения продолжают выдаваться, их получает даже принадлежащий государству Latvijas dzelzceļš, участвующий в логистике с восточного направления.
"На мой взгляд, это нехорошо. Я знаю, что политические дискуссии всегда упираются в вопрос: насколько целесообразны односторонние действия со стороны Латвии. Если Латвия не действует вместе с Литвой и Эстонией, мы вряд ли достигнем цели", - отметил Андрис Шуваевс, зампредседателя Бюджетной комиссии, партия "Прогрессивные".
"Вопросов о налогах, санкциях и прекращении сотрудничества с Россией у нас было много и в самых разных аспектах. Но по такому специфическому вопросу мне нужно вникнуть", - сказал Харийс Рокпелнис, депутат комиссии, Союз зеленых и крестьян.
"Надо признать, что, к сожалению, такие инициативы не всегда быстро получают ответ. Я попросила комиссию отправить письмо в Минфин, чтобы мы получили ответ, как лучше двигаться дальше. Ответ обязательно подготовим. На мой взгляд, плохо, когда мы не даем ни положительного, ни отрицательного ответа", - заявила Анда Чакша, председатель Бюджетной комиссии, "Новое Единство".
Ранее Минфин уже высказывал опасения, что изменение порядка выдачи разрешений может усугубить и без того тяжелую финансовую ситуацию у Latvijas dzelzceļš, которого уже субсидирует государство.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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